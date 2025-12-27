LOS POLOS CREATIVOS LANZAN SUS PROPUESTAS DE VERANO 2026

Tierra del Fuego 27/12/2025.- En el marco de Verano TDF, los Polos Creativos de la provincia, como todos los años, realizarán sus propuestas creativas con una programación diversa que se desarrollará desde el 5 de enero y durante todo el mes en las ciudades de Tolhuin, Ushuaia y Río Grande.

Las y los interesados, podrán inscribirse a través de la plataforma digital de los Polos Creativos

https://polos.aif.gob.ar/

Allí encontrarán toda la información actualizada sobre propuestas, edades y horarios.

La iniciativa está pensada para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas puedan aprender, crear y experimentar durante el receso de verano, combinando ciencia, tecnología, arte, creatividad, juego e innovación, en espacios accesibles y de calidad, con enfoque territorial y comunitario.

TOLHUIN

“Exploramos la Isla con IA” | 9 a 13 años

Descubrí el entorno natural fueguino a través de la observación, la creatividad y el uso responsable de la inteligencia artificial. A partir de paisajes, flora y fauna local, las y los participantes crean relatos, imágenes y producciones digitales, fortaleciendo el pensamiento creativo y crítico.

-Martes y jueves | 15:00 a 16:30h

-“Ciencia de Verano Kids” | 4 a 8 años

Un espacio lúdico para que los más pequeños se acerquen a la ciencia mediante experimentos simples, juegos sensoriales y actividades prácticas, despertando la curiosidad y el interés por el mundo natural.

-Lunes, miércoles y viernes |15:00 a 16:30h

-Fotografía – Mini Exploradores | 9 a 13 años

Una invitación a mirar el entorno con otros ojos, explorando colores, texturas y formas a través de la fotografía, desarrollando la sensibilidad estética y la expresión personal.

-Lunes, miércoles y viernes | 17:00 a 18:30h

-Visión Gamer | 4 a 8 años

Te acercamos al universo gamer desde una mirada creativa, promoviendo la imaginación, el trabajo en equipo y la resolución de desafíos a través del juego.

-Martes y jueves | 15:00 a 16:30h

-Stop Motion | 9 a 13 años

Un espacio para crear historias animadas cuadro por cuadro, combinando arte, tecnología y trabajo colaborativo, recorriendo todo el proceso de producción audiovisual.

-Martes y jueves | 17:00 a 18:30h

USHUAIA

-Animación 2D | 12 a 17 años

Abordaremos los fundamentos de la animación tradicional y digital, fomentando la expresión artística y el trabajo colaborativo.

-Lunes y miércoles | 15:00 a 16:30h

-Sumo Bots | 8 a 13 años

Robótica educativa donde chicas y chicos construyen su propio robot estilo sumo, combinando ciencia, estrategia y creatividad, registrando su proceso como verdaderos ingenieros.

-Lunes, miércoles y viernes | 16:00 a 17:30h y 18:00 a 19:30h

-Exploradores Fueguinos | 6 a 8 años

Taller de exploración científica al aire libre, donde las infancias investigan la flora, la turba y el entorno natural, utilizando una bitácora de aventuras.

-Lunes y miércoles / Martes y viernes | 16:30 a 18:30h

-Producción de Videojuegos | 8 a 13 años

Un mini estudio de desarrollo para crear mundos, personajes, historias interactivas y presenten su propio videojuego.

-Lunes y miércoles / Martes y jueves |17:00 a 19:00h / 16:00 a 18:00h

RÍO GRANDE

-Sumo Bots | 8 a 13 años

Robótica, estrategia y creatividad en un entorno lúdico que promueve el pensamiento lógico, el debate de ideas y el trabajo en equipo.

-Lunes, miércoles y viernes | 16:00 a 17:30h / 18:00 a 19:30h

-Exploradores Fueguinos | 6 a 8 años

Exploración científica y contacto con la naturaleza, con actividades prácticas y bitácora de campo.

Martes y jueves / Miércoles y viernes | 16:30 a 18:30h

-Producción de Videojuegos | 8 a 13 años

Diseño, narrativa y desarrollo de videojuegos, fomentando la creatividad y el pensamiento digital.

-Lunes y miércoles / Martes y jueves | 17:00 a 19:00h / 16:00 a 18:00h > Fin del Mundo – Prensa y Difusión: -Primeros Pasos en Linux | +16 años

Introducción al sistema operativo de código abierto más utilizado en el mundo, con enfoque práctico para entornos educativos y laborales.

-Lunes y miércoles | 18:00 a 19:30h

-Alfabetización y Ciudadanía Digital | +16 años

Un trayecto para desarrollar competencias digitales esenciales, promoviendo el uso ético y responsable de la tecnología.

-Lunes y miércoles | 9:00 a 10:30h

-Animación 2D | 12 a 17 años

Creación de cortos animados a partir de técnicas tradicionales y digitales, fortaleciendo la expresión artística.

-Lunes y miércoles | 15:00 a 16:30h

-Inteligencia Artificial: Herramientas para el Futuro | +16 años

Un curso práctico sobre el uso productivo y ético de la IA, ingeniería de prompts y generación de contenidos digitales.

-Lunes y miércoles | 13:30 a 15:30h

-Cómic e Ilustración | 12 a 17 años

Taller dedicado a la creación de historietas, combinando técnicas analógicas y digitales para desarrollar proyectos propios.

-Martes y jueves | 15:00 a 16:30h