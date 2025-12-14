LOS ESPACIOS MUNICIPALES DE CUIDADOS DISFRUTARON DE UNA JORNADA COMUNITARIA JUNTO A LAS FAMILIAS

Rio Grande 14/12/2025.-El Municipio de Río Grande llevó adelante el cierre anual de los Espacios de Cuidados, una política pública que se consolida año tras año y que pone en el centro a las infancias, las familias y el derecho a ser cuidado.

La jornada se vivió como un verdadero encuentro comunitario, en el cual las familias estuvieron presentes acompañando a sus hijos e hijas y participando de las actividades. Durante el evento, se realizaron entregas de carpetas, producciones y reconocimientos que reflejan el crecimiento y las experiencias vividas por niñas y niños a lo largo del año. Este encuentro marcó el cierre de una etapa y, al mismo tiempo, proyectó un nuevo ciclo que seguirá fortaleciendo a la comunidad.

En el marco de la jornada, el equipo de Desarrollo Agroproductivo acercó plantines aromáticos, de hojas y de frutos, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos en casa. Dicha iniciativa busca acompañar a las familias en prácticas sustentables, promover la soberanía alimentaria y fortalecer hábitos saludables en el hogar.

Se destacó el rol de las familias, cuyo acompañamiento activo y compromiso con el desarrollo de sus hijos e hijas es fundamental, así como el del equipo de trabajo, el cual sostiene las prácticas de acompañamiento respetuosas y centradas en el desarrollo integral de las infancias.

De cara al próximo año, el Municipio de Río Grande reafirma su decisión de profundizar estas políticas con enfoque de derechos y perspectiva de género, ampliando oportunidades y fortaleciendo redes que promuevan el juego, la creatividad y el bienestar emocional.

El acto representó el inicio de nuevos caminos que continuaremos construyendo junto a la comunidad, con las familias como protagonistas del proceso de cuidado y desarrollo de sus hijos e hijas.