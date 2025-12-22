Legislatura Provincial: Este lunes 22 la quinta sesión ordinaria de 2025 solo se tratará el tema Terra Ignis

Nos queda claro que somos absolutamente prescindibles porque en argentina está todo mas que bien.

Rio Grande 18/11/2025.- Lo peor que uno puede entender es que “no hay nada peor que tratar de explicarle algo a quien cree que lo sabe todo”, no se de quien es la frase, pero nunca mas actual que en la situación en la que estamos viviendo. Si bien es sabido que los medios de comunicación, no influyen demasiado en la decisión de quienes votan y como votan, y que esto esta directamente relacionado con el avance de las redes sociales y quienes pagan para que allí se publique cualquier cosa, hoy la realidad nos muestra que hay factores que hacen que se vote a quien hace más daño.