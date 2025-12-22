El traspaso de YPF a Terra Ignis será el eje central: Uno de los puntos de mayor relevancia política y económica será el análisis de la cesión de acciones y concesiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a favor de la empresa estatal Terra Ignis Energía. El traspaso incluye los yacimientos Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego. La medida busca garantizar la operatividad de las áreas tras la salida de YPF de Tierra del Fuego y asegurar la continuidad de aproximadamente 500 puestos de trabajo vinculados a la actividad. El Ejecutivo provincial necesita la ratificación legislativa del Decreto N° 2705/25 para oficializar la prórroga de explotación por 10 años a favor de la firma estatal.
Legislatura Provincial: Este lunes 22 la quinta sesión ordinaria de 2025 solo se tratará el tema Terra Ignis
Tierra del Fuego 22/12/2025.- La Secretaría Legislativa dio a conocer los asuntos que formarán parte de la quinta sesión ordinaria que se celebrará el lunes 22 desde las 17 h en el Recinto de Sesiones legislativas.