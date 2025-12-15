LA SUSEPTIBILIDAD DE LAS FUNCIONARIOS NACIONALES Y PROVINCIALES DE TODOS LOS ESTADOS ANTE LAS CRITICAS Y EL ABRUMADOR SILENCIO.

Aquí tienes un análisis serio y estructurado sobre el fenómeno de los funcionarios o dirigentes que reaccionan con susceptibilidad a las críticas y, en consecuencia, cortan la comunicación con quienes los cuestionan:

En este informe se incluyen reacciones de todos los funcionarios, electos, designados, municipales, provinciales y nacionales que ante un cuestionamiento optan por el silencio, o responder a quienes ellos elijen para no dar explicaciones, violando la Ley de Acceso a la información Publica 27.275.

Ley 27.275, fundamental para garantizar la transparencia y participación ciudadana, permitiendo a cualquiera pedir datos al Estado sin justificar el motivo, con el objetivo de controlar la gestión pública, reducir la corrupción y ejercer derechos como salud o educación. Aunque no hubo una ley «nueva» en 2025, sí hubo actualizaciones y reglamentaciones (como en el ámbito provincial de Entre Ríos) y continuos esfuerzos de implementación y debate, como el rol de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la adaptación de organismos, haciendo que el enfoque en 2025 sea la aplicación efectiva y la adaptación de la normativa existente, reforzando la regla de acceso libre y excepcionalidad de las restricciones.

1. Naturaleza del fenómeno

Fragilidad del ego político: Muchos dirigentes construyen su identidad alrededor del poder y la autoridad. Una crítica puede percibirse como una amenaza directa a su legitimidad.

Confusión entre rol y persona: Tienden a interpretar las críticas a sus decisiones como ataques personales, lo que genera una reacción defensiva.

Cultura organizacional: En contextos donde la crítica no es vista como parte natural del debate democrático, se fomenta la intolerancia hacia la disidencia.

2. Factores psicológicos

Inseguridad interna: La susceptibilidad suele estar vinculada a inseguridad respecto a su capacidad o legitimidad.

Necesidad de aprobación: Algunos dirigentes buscan constantemente validación; la crítica rompe esa expectativa.

Mecanismos de defensa: El silencio o el corte de comunicación es una forma de evitar confrontar la incomodidad que genera la crítica.

3. Factores políticos y sociales

Verticalismo: En sistemas jerárquicos, la crítica puede interpretarse como desafío a la autoridad.

Temor a perder control: Reconocer errores públicamente puede ser visto como debilidad, por lo que optan por aislarse de voces críticas.

Entorno de lealtades: Los círculos de poder suelen premiar la obediencia y castigar la disidencia, reforzando la intolerancia.

4. Consecuencias de esta actitud

Deterioro institucional: Se limita el debate y la pluralidad de ideas, debilitando la calidad democrática.

Aislamiento del dirigente: Al rodearse solo de personas complacientes, pierde contacto con la realidad social.

Desconfianza ciudadana: La falta de apertura genera percepción de autoritarismo y distancia con la sociedad.

Ineficiencia en la gestión: Sin críticas constructivas, se repiten errores y se reduce la capacidad de mejora.

5. Estrategias para enfrentar esta dinámica

Promover la crítica como herramienta de mejora: Reforzar la idea de que cuestionar no es atacar, sino aportar.

Educar en liderazgo resiliente: Formar dirigentes capaces de escuchar sin reaccionar defensivamente.

Institucionalizar espacios de debate: Crear mecanismos formales donde la crítica sea parte del proceso de decisión.

Separar lo personal de lo político: Recordar que las críticas apuntan a decisiones y políticas, no a la persona.

En resumen: los dirigentes que se ofenden y cortan la comunicación ante críticas suelen estar atrapados entre inseguridad personal y culturas políticas poco democráticas. El costo es alto: pierden legitimidad, capacidad de gestión y conexión con la sociedad. La solución pasa por fomentar liderazgos más resilientes, abiertos y conscientes de que la crítica es un insumo indispensable para gobernar mejor.

