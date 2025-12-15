LA SUSEPTIBILIDAD DE LAS FUNCIONARIOS NACIONALES Y PROVINCIALES DE TODOS LOS ESTADOS ANTE LAS CRITICAS Y EL ABRUMADOR SILENCIO.

Aquí tienes un análisis serio y estructurado sobre el fenómeno de los funcionarios o dirigentes que reaccionan con susceptibilidad a las críticas y, en consecuencia, cortan la comunicación con quienes los cuestionan:
En este informe se incluyen reacciones de todos los funcionarios, electos, designados, municipales, provinciales y nacionales que ante un cuestionamiento optan por el silencio, o responder a quienes ellos elijen para no dar explicaciones, violando la Ley de Acceso a la información Publica 27.275.
1. Naturaleza del fenómeno
- Fragilidad del ego político: Muchos dirigentes construyen su identidad alrededor del poder y la autoridad. Una crítica puede percibirse como una amenaza directa a su legitimidad.
- Confusión entre rol y persona: Tienden a interpretar las críticas a sus decisiones como ataques personales, lo que genera una reacción defensiva.
- Cultura organizacional: En contextos donde la crítica no es vista como parte natural del debate democrático, se fomenta la intolerancia hacia la disidencia.
2. Factores psicológicos
- Inseguridad interna: La susceptibilidad suele estar vinculada a inseguridad respecto a su capacidad o legitimidad.
- Necesidad de aprobación: Algunos dirigentes buscan constantemente validación; la crítica rompe esa expectativa.
- Mecanismos de defensa: El silencio o el corte de comunicación es una forma de evitar confrontar la incomodidad que genera la crítica.
3. Factores políticos y sociales
- Verticalismo: En sistemas jerárquicos, la crítica puede interpretarse como desafío a la autoridad.
- Temor a perder control: Reconocer errores públicamente puede ser visto como debilidad, por lo que optan por aislarse de voces críticas.
- Entorno de lealtades: Los círculos de poder suelen premiar la obediencia y castigar la disidencia, reforzando la intolerancia.
4. Consecuencias de esta actitud
- Deterioro institucional: Se limita el debate y la pluralidad de ideas, debilitando la calidad democrática.
- Aislamiento del dirigente: Al rodearse solo de personas complacientes, pierde contacto con la realidad social.
- Desconfianza ciudadana: La falta de apertura genera percepción de autoritarismo y distancia con la sociedad.
- Ineficiencia en la gestión: Sin críticas constructivas, se repiten errores y se reduce la capacidad de mejora.
5. Estrategias para enfrentar esta dinámica
- Promover la crítica como herramienta de mejora: Reforzar la idea de que cuestionar no es atacar, sino aportar.
- Educar en liderazgo resiliente: Formar dirigentes capaces de escuchar sin reaccionar defensivamente.
- Institucionalizar espacios de debate: Crear mecanismos formales donde la crítica sea parte del proceso de decisión.
- Separar lo personal de lo político: Recordar que las críticas apuntan a decisiones y políticas, no a la persona.
En resumen: los dirigentes que se ofenden y cortan la comunicación ante críticas suelen estar atrapados entre inseguridad personal y culturas políticas poco democráticas. El costo es alto: pierden legitimidad, capacidad de gestión y conexión con la sociedad. La solución pasa por fomentar liderazgos más resilientes, abiertos y conscientes de que la crítica es un insumo indispensable para gobernar mejor.
QUE PASA EN TIERRA DEL FUEGO
En Tierra del Fuego, la susceptibilidad de algunos dirigentes frente a las críticas se refleja en tensiones políticas recientes, especialmente alrededor del gobernador Gustavo Melella y el régimen industrial de la provincia.
Ejemplos concretos en Tierra del Fuego
- Régimen industrial fueguino: El sistema de promoción industrial vigente desde hace más de 50 años ha sido objeto de fuertes críticas por su alto costo fiscal y bajo valor agregado. Cuando el Gobierno nacional anunció la eliminación de aranceles a celulares y otros productos, se reavivaron cuestionamientos. En este contexto, dirigentes locales suelen reaccionar con defensividad, interpretando las críticas como ataques a la identidad productiva de la provincia.
- Reacciones del gobernador Gustavo Melella: Melella ha mostrado una postura firme frente a cuestionamientos nacionales, especialmente en relación con el presidente Javier Milei. Tras la suspensión de una actividad de Milei en Ushuaia por presión social, Melella se pronunció sobre el “estado de ánimo de la población”, evidenciando cómo las tensiones políticas generan rupturas en la comunicación entre dirigentes y sociedad. Asimismo, en el caso de la explotación petrolera en Malvinas, Melella reclamó medidas más duras al Gobierno nacional, mostrando una actitud de confrontación que puede interpretarse como susceptibilidad frente a la falta de apoyo externo.
Análisis del fenómeno en el contexto fueguino
- Identidad política y territorial: Tierra del Fuego tiene una fuerte carga simbólica (Malvinas, régimen industrial, aislamiento geográfico). Las críticas a estos temas suelen ser percibidas como ataques a la provincia misma, lo que exacerba la sensibilidad de sus dirigentes.
- Cultura política local: La política fueguina se caracteriza por un alto grado de personalismo. Esto favorece que los cuestionamientos se interpreten como ataques personales, generando reacciones de silencio, ruptura de diálogo o confrontación directa.
- Consecuencias:
- Se limita el debate público sobre la eficiencia del régimen industrial.
- Se refuerza la polarización entre dirigentes locales y autoridades nacionales.
- La ciudadanía percibe que los líderes priorizan la defensa de su imagen antes que la apertura al diálogo.
Reflexión final
En Tierra del Fuego, la susceptibilidad de los dirigentes frente a las críticas está vinculada a la defensa de símbolos identitarios y a un estilo político personalista. El costo es alto: se debilita el debate democrático y se genera aislamiento político. Para superar esta dinámica, sería clave institucionalizar espacios de discusión abiertos, donde la crítica se entienda como herramienta de mejora y no como amenaza.
En nuestra provincia hay muchos de estos, que aun siendo ex funcionarios, electos o designados, han optado por el silencio, lo mismo dirigentes gremiales involucrados en escándalos, dos ex gobernadoras, un ex gobernador destituido, un vice destituido, y cientos de funcionarios que, por ejemplo, nunca mostraron una declaración jurada. Ni que hablar de los integrantes del poder judicial o el tribunal de cuentas, la legislatura donde de 15 legisladores hablan 4 y el resto hace silencio o lo que espero, cuando responden algo, esquivan las respuestas a preguntas concretas.
Esto genera un gasto injustificable, incertidumbre sospechas y descredito en una clase política y dirigencias que evidentemente no está a la altura de las circunstancias.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
generado con herramientas de IA.