La morosidad de las familias volvió a crecer en octubre: se triplicó en un año y rozó el 10% en préstamos personales

Vale recordar que durante el mes en cuestión la tasa nominal anual de los créditos personales se ubicó, en promedio, en el 83% . Luego de la victoria electoral del oficialismo la volatilidad financiera se redujo; en ese marco, el rendimiento de estas líneas se ubica actualmente en el 66,5% , aunque el número supera ampliamente a la inflación esperada para el mismo período.

Para las empresas, en el último año la morosidad subió desde el 0,7% al 1,9%. En este caso, la principal suba se vio en los préstamos prendarios (1,9 p.p).

Agregando a las compañías y a las familias, el ratio de irregularidad trepó al 4,5% en noviembre. Esto significó un alza anual de 3 puntos y la cifra más alta desde noviembre de 2021.

Fuente: Ámbito.