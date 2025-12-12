LA DELEGACIÓN DE TIERRA DEL FUEGO CULMINÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA 2025

Tierra del fuego 12/12/2025.- Con un acto de clausura lleno de color y camaradería, celebrado este jueves por la noche en el Club Estudiantes de Santa Rosa, culminó la participación de la delegación de Tierra del Fuego en los Juegos de la Araucanía La Pampa 2025. La cita binacional, que durante una semana reunió a las provincias y regiones de la Patagonia argentino-chilena, reforzó una vez más los lazos deportivos y culturales a ambos lados de la cordillera.

La representación fueguina estuvo encabezada por el subsecretario de Deportes, Gabriel Coto, y la subsecretaria Erica Brineño, quienes acompañaron a los deportistas en el cierre de este importante evento regional. Su presencia destacó el compromiso del Gobierno de Tierra del Fuego con el desarrollo y la promoción del deporte juvenil.



Tras días de intensas competencias, la delegación fueguina, compuesta por aproximadamente 200 deportistas, cosechó un total de 83 puntos en el acumulado final, lo que le valió la 10° posición en el medallero general. La provincia de Río Negro revalidó su condición de multicampeón, consagrándose en el primer lugar con 218 puntos.

El momento central de la ceremonia de clausura fue la revelación de la próxima sede. En 2026, la cita binacional tendrá como anfitriona a la Región de Los Ríos, Chile. Este encuentro reunirá nuevamente a las provincias argentinas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; y a las regiones chilenas de Bio Bio, Araucanía, Ñuble, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

El retorno de la delegación fueguina comenzó en la madrugada de este viernes. Los deportistas y comitiva realizarán un viaje de dos días a través de las rutas patagónicas en las cuatro unidades de la empresa Taqsa Marga, charteadas por el Gobierno de Tierra del Fuego, con llegada prevista a suelo fueguino para la noche del sábado.