LA CASA DE JÓVENES FUEGUINOS Y SANTACRUCEÑOS DE CÓRDOBA CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO

Rio Grande 12/12/2025.- A un año de su apertura, el espacio que acompaña y sostiene a más de 1000 estudiantes de Tierra del Fuego y Santa Cruz en Córdoba desarrolla diversas actividades recreativas y culturales para celebrar en comunidad. La Casa fue inaugurada por el intendente de Río Grande, Martín Perez y su par de Río Gallegos, Pablo Grasso, en diciembre pasado, con el fin de replicar la experiencia de Río Grande en La Plata, acompañar las trayectorias educativas y proyectos de vida de las y los estudiantes que residen en Córdoba.

La Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños “Ignacio Studer”, ubicada en la ciudad de Córdoba recibe a más de 1000 jóvenes provenientes de Tierra del Fuego y Santa Cruz que eligen esta provincia para continuar sus estudios superiores.

En este marco, la Casa celebra su primer aniversario con una serie de propuestas destinadas a fortalecer el encuentro, el acompañamiento y la vida en comunidad de las y los estudiantes. Las actividades incluyeron una bicicleteada, donde pudieron pasear por la ciudad de Córdoba, una tarde de merienda, una cena a la parrilla y, el próximo viernes, podrán participar de una jornada de juegos.

Ubicada en Concepción Arenal 1104, la Casa invita a quienes deseen conocer el espacio o sumarse a sus actividades a comunicarse vía WhatsApp al 351 378 4451.

Es de mencionar que la Casa cuenta además con un equipo permanente de salud comunitaria integrado por una médica y dos psicólogas, que durante todo el año realizaron acciones de prevención y promoción de la salud en articulación con la Secretaría de Salud.

Al realizar un balance del primer año, el delegado del Municipio de Río Grande en Buenos Aires, Diego Pupato, destacó que “la experiencia ha sido altamente positiva. Muchos chicos y chicas de las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz han disfrutado de un amplio calendario de actividades recreativas, culturales y deportivas, además, de aprovechar los distintos espacios de la Casa, como las aulas de estudio, la sala de reuniones, el área de coworking y los espacios comunes”.

Además, subrayó que “el trabajo conjunto con el Municipio de Río Gallegos ha permitido fortalecer el vínculo entre ambas provincias en Córdoba, promoviendo entre los jóvenes no solo la amistad, sino también un sentido de hermandad patagónica”.

Finalmente, sostuvo que “es de gran importancia para ambos municipios que las y los jóvenes que hoy estudian en Córdoba, y también sus familias, que permanecen en sus provincias, sepan que no están solos: los municipios están presentes, los acompañan y sostienen su desarrollo durante toda su estadía en la ciudad.”