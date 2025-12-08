JUNTO A GRANDES ARTISTAS, UNA MULTITUD CELEBRÓ EL ENCENDIDO DEL ARBOLITO EN RÍO GRANDE

Rio Grande 08/12/2025.- El Parque de los 100 Años se vistió de fiesta este 7 de diciembre para compartir una noche única que reunió a miles de personas. Visitantes de Ushuaia, Tolhuin, Río Gallegos. Porvenir y Punta Arenas llegaron a nuestra ciudad para vivir esta gran celebración. La tradicional fiesta municipal del encendido del Árbol fue un momento colmado de música, alegría y color.

Desde las primeras horas de la tarde, talento local se hizo presente en el escenario principal. C Baila Cumbia, Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol hicieron vibrar al público con su energía y ritmo de cumbia y cuarteto. A medida que el sol se ponía, la emoción fue en aumento y, a las 19 horas, Luck Ra subió al escenario, brindando un espectáculo explosivo que hizo bailar y cantar a todos los presentes.

El evento continuó con la música de Dj Topo y la animación de Machete, quienes mantuvieron la fiesta en su punto máximo, antes de que la Banda Municipal de Música ofreciera un repertorio variado a las 22 horas, acompañada de destacados cantantes invitados.



A la medianoche, el esperado momento llegó: el árbol de Navidad iluminó el cielo de Río Grande con su imponente figura y tecnología LED de última generación, un espectáculo que dejó a todos maravillados.

Para aquellos que no querían que la fiesta terminara, el After del Encendido comenzó a las 00:30 con la música de Dj Rastamari y Harry Dj, mientras que Leo Garrido animó a los asistentes hasta la 1.30 horas.



De esta manera, los y las riograndenses vivieron una noche llena de emociones, cultura, música y celebración, marcando el comienzo de las fiestas de fin de año con una tradición que une a la comunidad en un mismo espíritu de alegría.