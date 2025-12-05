Julia Rigueiro CEPA: «La propuesta para 2026, plasmada en el presupuesto que, pretenden aprobar ahora es para peor,mas desigualdad y desocupación»

Rio Grande 05/12/2025.- La economista y especialista en análisis económico del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, se explayó sobre varios temas que abarcaron desde la situación de Tierra del Fuego, hasta el fracaso del RIGI, pasando por las vergonzosas jubilaciones, el salario mínimo vital y móvil, hasta el presupuesto nacional que traerá mas ajuste,

La profesional sostuvo que el 2025 termina con consecuencias muy negativas por la propuesta de este gobierno nacional. Ahora bien, tengo que decir que esta es nuestra mirada y también hay que decir que este año hubo elecciones y primó un voto que evidentemente valoró todos los pilares económicos que este gobierno propuso, a nuestro entender, a un costo altísimo e impagable por parte de la sociedad argentina como es, tener un tipo de cambio mas o menos estableciendo pequeñas devaluaciones mes a mes, con un nivel de inflación controlado, pero el costo de mantener estos dos indices de precios de la economía, asi como están, nos ha llevado, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en este corto periodo de tiempo a la desaparición de pequeñas y medianas empresas, casi que sin parar».

«Lo mismo ocurre con la cantidad de puestos de trabajo, destacó, tienen recientemente noticias al respecto. En proporción es enorme con costos sociales muy altos. En relación al empleo hay fenómeno que no es obra y gracia de este gobierno, pero se han obtenido trabajos, aplicaciones y eso trabajos, sabemos que, con mucha menos calidad o estabilidad y tambien una constante de ingresos que le permita a una familia, poder planificarse en un mes, como hacia adelante y en ese sentido se nota, incluso en datos de las mismas empresas y de los datos públicos podemos ver que ha crecido muchísimo la cantidad de monotributistas, mientras ha mermado la cantidad de trabajadores y trabajadoras en empleos formales tanto públicos como privados y aquí hay que hacer una diferencia entre publico y privado, porque en este ultimo sector es horroroso, hay 200.000 trabajadores menos».

Salario Mínimo y jubilaciones

Respecto de los miserables montos de jubilaciones mínimas y el salario mínimo vital y móvil, Rigueiro sostuvo que «lograron volver al gobierno menemista de los 90 que, fue bajar abruptamente el poder de compra de las jubilaciones la mínima, por supuesto, pero, todas las demás tambien. Bajaron ese poder de compra en los primeros meses del gobierno que, se dio después de la devaluación de diciembre de 2023 y meses subsiguientes y después mantener, en una meseta aplicando una nueva formula de calculo que, a diferencia de la anterior en un contexto de baja inflación hace que los jubilados la pierdan a lo largo de los meses y por el indice de la inflación y a su vez en esa meseta del poder de compras, hace que el bono tambien se mantiene estable. Entonces esos 70.000 pesos que en 2023 y 2024 era beneficioso en ese tiempo, es un problema en compra de medicamentos y todo lo que proveía y debería proveernos el PAMI y lo denigrante del trato, trae consecuencias humanas muy profundas. La especialista agrego que ademas de estar destruidos los salarios y jubilaciones, no hay que dejar de lado».

El salario mínimo vital y móvil: «Una burla»

Respecto del aumento de 6 mil pesos al salario mínimo en el continente y de 7.315 en Tierra del Fuego, Rigueiro remarcó que » Es una burla, lo propuesto por el sector empresarial y la resolución por decreto del gobierno nacional con un aumento que, recién en agosto de 2026 va a llegar aun 17% en relación a los 310.000 pesos. La verdad, agregó, que el salario mínimo dista de ser un monto de referencia y asi como sucedió en otro momento histórico. En algún momento que cambie el gobierno, se movería para arriba, no solo de los salarios, sino otras prestaciones que están atadas a ese monto. Ahí hay algo que, este gobierno hace muy bien respecto a los manuales ortodoxos del ajuste neo liberar es la cualidad de, enfocar algunos aumentos en términos reales, la asignación universal por hijo, ha tenido aumentos en términos reales, mientras que todas las otras prestaciones sociales, incluidos los salarios tienen caídas a niveles reales y las transferencias a las provincias de parte del tesoro nacional y demás. Pero algunas han tenido aumentos reales pero por supuesto que no les alcanza y tambien se mantiene lago que forma parte de los manuales liberales, de no atender todas las mesas».

El recorte y la deuda en Tierra del Fuego,

Teniendo en cuentas que en 2025, la provincia perdió 50.000 millones de pesos por el recorte de envíos de nacion, y acumuló un déficit de 83.000 millones, nuestra entrevistada aclaró que «eso tambien tiene que ver con un toma y daca en el congreso pero, agregó hay un desdén hacia nuestro pais federal que nos va a levar mucho tiempo desandar, porque, es un unitarismo férreo, si lo miramos desde nuestra provincias y de toda la población es muy grave y lo miramos en el ámbito intencional y argentina se esta ubicando en un mapa donde tiene las de perder en el futuro próximo, porque este alineamiento tan sumiso y tan desbocado hacia su amigo Donald Trump, hace que perdamos la posibilidad de una soberanía que, se puede mantener en termino de los vínculos económicos con, diferentes polos de poder, si nos unimos a Estados Unidos, perdemos mas de lo que ganamos , en términos de desarrollo humano o de justicia social que es lo que a nosotros nos importa. Para la economía precarizada es un boom, hidrocarburos, tierras raras, minerales, agro y para de contar».

Si no hay plata en el bolsillo dela gente no habrá crecimiento.

La especialista, confirmó algo que venia anunciando este medio y es que «si no hay dinero en el bolsillo de la gente no habrá crecimiento, es una caída libre. Asi como padecimos el 2024 y el 2025 no fue para nada mejor, el ajuste se profundizo, incluso en un año electoral, esto si que rompe los manuales, haber apoyado un ajuste en un año electoral . La propuesta para 2026, plasmada en el presupuesto que, pretenden aprobar ahora es para peor, esto va a hacia un derrumbe, no hay forma de que no vaya hacia un derrumbe porque el plan es profundizar los niveles de desigualdad, desocupación la desregulación de la economía. La imposibilidad de que Argentina mantenga su soberanía, teniendo en cuenta que países de la región han avanzado el a defensa de los derechos de la naturaleza y nosotros vamos para otro lado y hay algo que me asusta y preocupa que es, como nos enamoramos de los espejitos de colores de las cosas importadas, como se puede comprar mas barato. Hasta los martillos vienen de China, lo pague 6.000 pesos en una ferretería, que necesidad tenemos de importar martillos».

El RIGI, un negocio para muy pocos.

Este medio ha sostenido desde su presentación que el RIGI ha fracasado y no es delito no adherir, Rigueiro, opina en consonancia y señala que «si, desde el la cantidad de proyectos aprobados y la procedencia de estos proyectos. Son 14 proyectos de los cuales una buena cantidad, ya eran proyectos existentes y la mayoría provenientes de YPF, entonces es un relato que sea por causa del RIGI que, salen a la luz o que buscan invertir. Por otro lado esos proyectos aprobados; hemos aprobado la cantidad de puestos de trabajo que generarían y son unos pocos miles, no llegan a 5000,con lo cual ratifican que este modelo no es empleo intensivo, sino mas bien lo contrario. Es decir, vayan a trabajar de UBER mientras nosotros aca, contratamos dos o tres que con eso es suficiente»

Finalmente la analista, remarco que hay una imposibilidad manifiesta de acceder a los estudios de impacto ambiental valioso y con audiencias publicas, que se discute en todo el mundo porque los estudios de impacto ambiental tiene que tener consulta con la ciudadanía, pero en argentina esta lejos de hacerse.

En cuanto al riesgo pais, que está unos 500 puntos por encima de países como Chile o Brasil, Rigueiro, confirmó tambien que esto impide tener acceso al crédito desde el sector privado, porque hasta ahora esos fondos vienen del FMI o el tesoro de Estados Unidos pero, si el riesgo pais se mantiene alto, es difícil que podamos pedir dinero prestado a entidades bancarias privadas.

La nota completa en el audio a continuación

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia