INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE TIERRA DEL FUEGO AIAS (IDETDF) REALIZÓ LA SEGUNDA MESA TÉCNICA DE TRABAJO Y CIERRE DE AÑO 2025

Tierra del Fuego 22/12/2025.- La Infraestructura de Datos Espaciales de Tierra del Fuego (IDETDF) llevó adelante la Segunda Mesa Técnica de Trabajo del año,en el SUM del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) de la ciudad de Río Grande. La jornada contó con la participación de más de 20 representantes de organismos técnicos provinciales, municipales, de entidades científico-técnicas y de universidades, quienes se reunieron con el objetivo de fortalecer los procesos de integración, colaboración e intercambio de información geoespacial en el territorio fueguino.

El encuentro fue abierto por la Directora General de Ordenamiento Territorial, Rocío Segovia y Camila Cantero, Directora de Información Geográfica e IDE y Coordinadora técnica de la IDETDF, ambas pertenecientes a la Secretaría de Asistencia y Gestión Ministerial del Ministerio de Jefatura de Gabinete, quienes abordaron el balance anual y las líneas estratégicas futuras de trabajo sobre la gestión de los datos espaciales en la Provincia.

Durante la segunda parte de la jornada se invitó al Comisario Jonatan López, Jefe de la Dirección de Análisis Criminal de la Policía Provincial, para trabajar en modalidad taller sobre el marco de la Seguridad Pública en la ciudad de Río Grande. Este ejercicio permitió relevar necesidades concretas de información geoespacial, fomentar el trabajo interdisciplinario y reconocer el valor de la planificación territorial basada en datos públicos, verificables y accesibles.

En ese marco, diversos referentes institucionales compartieron sus reflexiones respecto de los desafíos y potencialidades en torno al uso y aprovechamiento de los datos espaciales. Durante la jornada surgieron diversas propuestas y demandas entre las que se destacan: la necesidad de multiplicar los espacios de trabajo colectivo, avanzar en capacitaciones, difundir el uso del geoportal, y fortalecer los flujos de intercambio de información entre organismos estatales.

La Coordinación de la IDETDF agradece especialmente la presencia, compromiso y permanencia de los y las participantes a lo largo de toda la actividad, y reafirma su voluntad de consolidar una infraestructura de datos espaciales al servicio de la planificación territorial, la toma de decisiones informadas y el desarrollo integrado del Estado provincial.