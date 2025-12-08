Industricidio: importaciones aumentaron, Alimentos 21%, electrodomésticos 8,4%, prendas de vestir 6,3 %, alimentos y bebidas 16,3%.

Argentina 08/12/2025.- Este informe tuvo por objetivo analizar la evolución de las importaciones de Bienes de Consumo por actividad y por empresa durante el período enero-septiembre de 2025, comparándolas con el desempeño registrado en igual lapso de 2023. En particular, se buscó dimensionar el volumen importado, identificar cuáles fueron las empresas que más incrementaron sus compras externas, medir el aumento relativo frente a 2023 y evaluar el comportamiento de los sectores industriales en los que las importaciones crecieron en un contexto de expansión generalizada de los Bienes de Consumo importados. Este enfoque permite determinar qué actividades y qué firmas concentraron los mayores incrementos y cómo se reconfiguró la dinámica sectorial. A continuación, se presentan las principales conclusiones:

En el acumulado enero-septiembre alcanzaron 8.376 millones de dólares, el valor más alto de la serie con origen en 2004. Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo, registrado en el mismo período de 2018, lo que implica un incremento del 25,3%.

Sólo en el mes de septiembre de 2025, las importaciones de Bienes de Consumo totalizaron 1.157 millones de dólares.

En términos relativos, las importaciones de Bienes de Consumo representan el 14,6% del total de importaciones de bienes en 2025, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2023.

¿En qué sectores crecieron más las importaciones? En el acumulado de los primeros tres trimestres del año lideran:

Electrodomésticos, baterías y lámparas: +248,9% vs 2024 (+217,7% vs 2023), representando 8,4% del total

Motos, bicicletas y otros equipos de transporte: +124,6% vs 2024 (+69,3% vs 2023), representando 8,4% del total

Prendas de vestir: +61,8% vs 2024 (+99,2% vs 2023), representando 6,3% del total

Productos alimenticios: +77,4% vs 2024 (+49,4% vs 2023), representando 16,4% del total

Marroquinería: +44,7% vs 2024 (+21,3% vs 2023), representando 9,3% del total

Nuevos importadores en todas las actividades

Al analizar los diez principales sectores, se observa un aumento de 9.235 empresas (+70%) que importaron Bienes de Consumo entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo período de 2023. En términos absolutos, el mayor salto se dio en Productos de caucho y plástico, que sumó 2.490 nuevas firmas importadoras (+53%). Le siguen Marroquinería, con 1.524 empresas adicionales (+70%), Prendas de vestir, con 1.391 (+152%), y Electrodomésticos, baterías y lámparas, que incorporó 1.069 nuevas importadoras (+106%). También se registraron aumentos significativos en Informática, electrónica y óptica, con 411 nuevas empresas (+45%), Jabonería, pinturería y plaguicidas, con 307 (+44%), y Productos alimenticios, que sumaron 291 firmas (+127%). Por último, Motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte añadieron 233 empresas (+18%), mientras que Farmacéuticos incorporó 21 nuevas firmas (+12%).



¿Qué empresas son las que más están importando por actividad?

El podio de los principales importadores del sector de electrodomésticos, baterías y lámparas en 2025 está encabezado por PILISAR S.A., distribuidor oficial de electrodomésticos Bosch, que concentra el 14% del total importado (incremento de 395% vs 2023). Le siguen VISUAR S.A., con una participación del 7% (incremento de 566%), y FRÁVEGA junto con WHIRLPOOL, ambas con el 6% cada una (y aumentos vs. 2023 de 3.162% y 44% respectivamente)

En la actividad Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, Honda Motor lidera el ranking de importadores con el 18% del total importado en 2025 y un crecimiento vs. 2023 de sus importaciones del 43%. Le siguen Gilera Motors Argentina S.A., con una participación del 11% y un incremento de 162%, y La Emilia S.A. con el 10% y un incremento del 80%.

Por su parte, dentro de la actividad Prendas de vestir, TAC Argentina S.A. (Zara) encabeza el ranking con el 10% del total importado en 2025, registrando un incremento del 141% en el monto importado respecto de 2024. Con el mismo peso relativo, Adidas Argentina S.A. se ubica en el segundo lugar, con un aumento del 304% frente a 2023 y del 67% respecto de 2024. Completa el podio Puma Sports Argentina S.A., que concentra el 4% del total importado en prendas de vestir, con un crecimiento del 113% frente a 2023 y del 44% respecto de 2024.

Dentro de la actividad Productos alimenticios, Nestlé Argentina S.A. se posiciona como el principal importador en lo que va de 2025, concentrando el 7% del total importado, con un incremento de 21% vs. 2023 y 35% vs. 2024. Le siguen Tropical Argentina S.R.L. y Quickfood S.A., ambas con una participación del 3% cada una.

Dentro del sector de Marroquinería, Adidas Argentina S.A. se posiciona cómodamente como el principal importador, con el 15% del total importado en 2025, registrando un incremento del 433% respecto de 2024 y del 392% en comparación con 2023. Le siguen Puma Sports Argentina S.A., con una participación del 9% (se incrementa 41% vs 2023 y 14% vs 2024), y Southbay S.R.L., que concentra el 6% del total importado en el sector.

¿Cómo les fue a los sectores industriales donde aumentaron las importaciones de Bienes de Consumo?

Mientras que las importaciones de Bienes de Consumo del rubro electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 217,7% en los primeros nueve meses de 2025 respecto del mismo período de 2023, la subclase del Índice de Producción Manufacturera correspondiente a Equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos registró una caída de 25,7%.

En la misma línea, las importaciones de prendas de vestir aumentaron 61,8% en el acumulado enero-septiembre de 2025 respecto de 2023, mientras que la división de productos textiles del Índice de Producción Manufacturera se contrajo 18,9%.

En el caso del sector de alimentos y bebidas, se observa una retracción marginal de la producción de la división alimentos y bebidas de 0,2%, en un contexto en el que las importaciones del sector se expandieron 49,4% en el período analizado.

Por último, mientras la subclase producción de curtido y artículos de cuero, excepto prendas se encuentra 26,8% por debajo del nivel registrado en 2023, las importaciones del segmento de marroquinería crecieron 21,3% en el mismo período.

