Este paseo nace con el objetivo de impulsar a los emprendedores locales, fortalecer la economía regional y celebrar la identidad fueguina. La propuesta central para este sábado y domingo es la Feria de Emprendedores, donde los vecinos podrán descubrir y adquirir una amplia variedad de productos únicos y de calidad elaborados por manos locales.
A partir de las 14 horas, se podrá recorrer este nuevo punto de encuentro, apoyar el talento local y ser parte de una experiencia que combina shopping, cultura y comunidad.
GOBIERNO INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DEL FLAMANTE PASEO DEL MUELLE “MINGO” GUTIÉRREZ
Tierra del Fuego 14/12/2025.- El Gobierno de la Provincia, recuerda a la comunidad que ya se encuentra abierto al público el Paseo del Muelle “Mingo” Gutiérrez, un nuevo espacio productivo, social y cultural ubicado en Beauvoir 531.
Este paseo nace con el objetivo de impulsar a los emprendedores locales, fortalecer la economía regional y celebrar la identidad fueguina. La propuesta central para este sábado y domingo es la Feria de Emprendedores, donde los vecinos podrán descubrir y adquirir una amplia variedad de productos únicos y de calidad elaborados por manos locales.