GOBIERNO CELEBRA LAS FIESTAS CON FERIAS EN LAS TRES CIUDADES DE LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 17/12/2025.- En el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS llevará a cabo ferias en las tres ciudades de la provincia.

En Río Grande se realizará “Feriantes del Fin del Mundo” en el Gimnasio de la Escuela Provincial N.º 2 del 20 al 23 de diciembre de 12 a 20 hs; el 24 de diciembre de 12 a 18 hs; y del 27 al 30 de diciembre de 12 a 20 hs. Durante las jornadas el público podrá encontrar una amplia variedad de productos navideños, indumentaria, tecnología y regalos ideales para disfrutar en familia.

Por otra parte, Tu Mercado Navideño llegará a Ushuaia y Tolhuin este sábado 20 y domingo 21 de diciembre con los mejores productos, artesanías, gastronomía y más.

En Tolhuin será en el Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel (Santiago Rupatini N° 379) según el siguiente cronograma:

Emprendedores y Canasta Básica

Sábado 20 de diciembre | 14 a 20 hs.

Emprendedores

Domingo 21 de diciembre | 14 a 19 hs.

En Ushuaia el evento tendrá lugar en la Escuela Provincial Nº 13 Alt. Guillermo Brown

(Gdor. Paz N° 1811)

Emprendedores y Canasta Básica

Sábado 20 de diciembre | 12 a 19 hs.

Emprendedores

Domingo 21 de diciembre | 14 a 19 hs.