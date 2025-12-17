GOBIERNO CELEBRA LAS FIESTAS CON FERIAS EN LAS TRES CIUDADES DE LA PROVINCIA

En Río Grande se realizará “Feriantes del Fin del Mundo” en el Gimnasio de la Escuela Provincial N.º 2 del 20 al 23 de diciembre de 12 a 20 hs; el 24 de diciembre de 12 a 18 hs; y del 27 al 30 de diciembre de 12 a 20 hs. Durante las jornadas el público podrá encontrar una amplia variedad de productos navideños, indumentaria, tecnología y regalos ideales para disfrutar en familia.
Por otra parte, Tu Mercado Navideño llegará a Ushuaia y Tolhuin este sábado 20 y domingo 21 de diciembre con los mejores productos, artesanías, gastronomía y más.
En Tolhuin será en el Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel (Santiago Rupatini N° 379) según el siguiente cronograma:
Emprendedores y Canasta Básica
Sábado 20 de diciembre | 14 a 20 hs.
Emprendedores
Domingo 21 de diciembre | 14 a 19 hs.
En Ushuaia el evento tendrá lugar en la Escuela Provincial Nº 13 Alt. Guillermo Brown
(Gdor. Paz N° 1811)
Emprendedores y Canasta Básica
Sábado 20 de diciembre | 12 a 19 hs.
Emprendedores
Domingo 21 de diciembre | 14 a 19 hs.