Gobernador Melella celebra la aprobación de leyes clave: «Los fueguinos nos hacemos cargo de nuestros recursos naturales»

Tierra del Fuego 23/12/2025.- Tras la sanción legislativa de la modificación de la Ley 1.355 de Acuicultura y del traspaso de activos de YPF a la empresa provincial Terra Ignis, el Gobernador destacó el trabajo serio, el consenso y la generación de trabajo e inversión que representan estas normas para Tierra del Fuego.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, celebró la aprobación por parte de la Legislatura Provincial de dos proyectos de ley fundamentales para el futuro productivo y energético de la provincia, destacando que son el resultado de más de un año de trabajo «serio y sin traumas».

«Primero agradecer a todo el equipo del gobierno, de Terra Ignis y de YPF por tanto trabajo. Realmente hubo un trabajo muy serio por parte de sectores del gobierno de la provincia y de Terra Ignis», expresó el Mandatario en declaraciones a FM Fuego, quien también extendió su agradecimiento a los legisladores que acompañaron las iniciativas. «Agradecerles porque pensaron en el trabajo, en la producción, en la inversión, en que de ahora en más los fueguinos nos hacemos cargo de nuestros propios recursos naturales».

Melella enfatizó que la ley que faculta a la empresa de energía provincial, Terra Ignis, a tomar el control de activos de YPF representa «un gran desafío» y una «apuesta muy fuerte». «Es generar trabajo, es recuperar las regalías y los recursos que veníamos perdiendo hace muchos años», afirmó, y subrayó: «es una tranquilidad para muchos trabajadores. Pero es que los fueguinos nos hagamos cargo de nuestros propios recursos, de nuestro gas y nuestro petróleo. Y eso dispara muchas inversiones, mucho trabajo y muchos recursos para el mediano y largo plazo».

Respecto al proceso, el Gobernador destacó: «se hace en un proceso de paz, sin conflictos sociales, que eso no es menor en nuestros tiempos, y sobre todo cuidando a los trabajadores y cuidando los recursos de nuestra provincia». Confirmó que la ley será «totalmente, rápidamente promulgada para seguir trabajando».

Sobre la modificación de la Ley 1.355, que regula la actividad acuícola, Melella aclaró que se trata de un proyecto que va «más que salmones». «A veces dicen ‘las salmoneras’ con una mentalidad muy estrecha. La acuicultura es mucho más que eso», manifestó, y anticipó: «pronto los riograndenses van a tener noticias de inversión en Mejillones, por ejemplo, que hoy está muy fuerte en el Canal Beagle, en Ushuaia, y también va a estar en la zona norte».

Remarcó que esta actividad, gestionada de forma sustentable, «genera puestos de trabajo, que es lo que necesitamos recuperar en nuestra provincia, que generan inversiones y más recursos, recursos que después se llevan a la salud, a la educación, a la seguridad».

Consultado sobre los cuestionamientos de algunos legisladores respecto a la información disponible sobre Terra Ignis, el Gobernador fue contundente: «en el directorio de Terra Ignis hay representantes de la legislatura. Hay informes que se elevaron al Tribunal de Cuentas. Hay informes que se elevaron a la legislatura. Toda la información está disponible».

Al evaluar el impacto conjunto de ambas leyes, Melella fue optimista y sobre todo en un contexto complejo para varias industrias provinciales, señaló: «esto abre una puerta de esperanza para que podemos empezar a recuperar la provincia, a recuperar el trabajo que es tan importante. Es una gran, pero gran noticia para Tierra del Fuego».