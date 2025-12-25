Gestión 2024/2025 de Jonatan Bogado, Provincia Grande: Perfil dialoguista y énfasis en la transparencia.

Rio Grande 25/12/2025.- Jonatan Bogado emerge como un concejal que apuesta a la claridad en la gestión y a la construcción colectiva, con iniciativas que trascienden lo administrativo para tocar fibras sociales y culturales de Río Grande.

Jonatan Bogado se consolidó en el Concejo Deliberante de Río Grande como un concejal de perfil dialoguista, con fuerte énfasis en la transparencia presupuestaria y en proyectos que buscan fortalecer la identidad local y el desarrollo social.

En el período legislativo 2024–2025, Jonatan Bogado se convirtió en una de las voces más activas dentro del Concejo Deliberante de Río Grande. Su gestión estuvo marcada por un estilo constructivo y consensual, que lo llevó a valorar los acuerdos alcanzados en torno al presupuesto municipal y a destacar la importancia de contar con una herramienta de previsibilidad en un contexto nacional inestable.

Durante el receso legislativo, Bogado sorprendió al presentar una batería de iniciativas que apuntaron a reforzar la identidad riograndense. Entre ellas se destacan proyectos culturales y turísticos, propuestas para impulsar la soberanía alimentaria y el desarrollo productivo, y programas de formación en oficios tradicionales y tecnológicos. También puso el foco en la juventud y la infancia, con iniciativas destinadas a garantizar su desarrollo integral, y se hizo eco de la problemática de la ludopatía juvenil, promoviendo acciones de prevención.

Su narrativa política se apoya en la idea de que el Concejo debe ser un espacio de respuestas claras y sólidas hacia la comunidad. En ese sentido, Bogado celebró que el Ejecutivo municipal haya podido explicar con detalle la utilización del presupuesto, lo que permitió aprobarlo con el aval de todos los bloques. Para él, esa claridad institucional es clave para ordenar prioridades locales y readecuar planes de gobierno según el escenario nacional.

Más allá de los números, Bogado se muestra como un concejal que busca darle rostro humano a la política municipal: desde la promoción de actividades culturales que refuercen el sentido de pertenencia, hasta la defensa de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables. Su gestión combina técnica y sensibilidad, con un discurso que intenta conectar la institucionalidad con la vida cotidiana de los vecinos.

En definitiva, Jonatan Bogado emerge como un concejal que apuesta a la claridad en la gestión y a la construcción colectiva, con iniciativas que trascienden lo administrativo para tocar fibras sociales y culturales de Río Grande.

Cultura e identidad fueguina

Vigilia por Malvinas: Declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de Río Grande, reafirmando la memoria colectiva y el protagonismo comunitario en torno a la causa Malvinas.

Libro “Breve Historia Contemporánea de Tierra del Fuego”: Reconocido de interés cultural, histórico y educativo municipal, fortaleciendo la difusión de la historia local.

Proyecto audiovisual “Mujeres Rurales de Tierra del Fuego”: Declarado de interés cultural y patrimonial, visibilizando el rol de las mujeres en ámbitos rurales.

Juventud y participación

Fiesta Federal de Orquestas Infantiles y Juveniles: Promovió la participación de jóvenes artistas locales en este evento nacional, ampliando oportunidades de formación y expresión.

Trabajo y regulación

Régimen excepcional para taxis: Modificó artículos de la ordenanza vigente para sostener el trabajo de choferes en un contexto económico adverso.

Salud y ambiente

Día Mundial del Prematuro: Ordenanza de adhesión que busca concientizar y acompañar a familias en situaciones de vulnerabilidad sanitaria.

Reciclaje y compostaje: Declarado de interés ambiental y municipal, promoviendo prácticas sustentables.

Jornada de Salud Mental Comunitaria e Inclusión Social: Declarada de interés comunitario, visibilizando la importancia de la salud mental en la agenda pública.

Transparencia y consenso institucional

En diciembre de 2025, Bogado celebró la aprobación unánime del Presupuesto Municipal 2026, destacando el consenso alcanzado entre bloques y la apertura del Ejecutivo para incorporar modificaciones. “Tener el presupuesto aprobado nos permite readecuar y restablecer el plan de gobierno según lo que ocurra a nivel nacional”, afirmó.

Una gestión con sello social y cultural

La agenda de Bogado se distingue por:

Defensa de la soberanía y la memoria colectiva.

Promoción cultural y juvenil como motor de identidad riograndense.

Protección laboral en sectores vulnerables como el transporte.

Compromiso ambiental y sanitario con proyectos de interés comunitario.

Capacidad de diálogo y consenso en temas institucionales clave como el presupuesto.

