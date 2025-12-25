Gastion 2024/2025 de Lucia Rossi (FORJA) en el Concejo Deliberante de Rio Grande: Proyectos enfocados en la transparencia.

Acciones y posicionamientos Impacto Presupuesto Municipal 2025 Señaló la importancia del debate y la necesidad de respuestas claras del Ejecutivo. Garantizar transparencia y acceso a información relevante para la toma de decisiones. Diálogo institucional Promovió instancias de debate con funcionarios y empleados municipales. Fortalecimiento del rol deliberativo y participación ciudadana indirecta. Control de gestión Realizó consultas sobre partidas y ejecución presupuestaria, reclamando mayor detalle. Refuerzo del control político sobre el uso de recursos públicos.

Estilo político

Enfocado en la transparencia: insistió en que el Ejecutivo responda todas las consultas antes de aprobar el presupuesto.

insistió en que el Ejecutivo responda todas las consultas antes de aprobar el presupuesto. Participativo y dialoguista: valoró las instancias de comisión como espacios de construcción colectiva.

valoró las instancias de comisión como espacios de construcción colectiva. Territorial: buscó que las decisiones presupuestarias reflejen las necesidades de los vecinos de Río Grande.

Evaluación general

La gestión de Lucía Rossi se caracterizó por un perfil técnico y de control, con énfasis en el presupuesto municipal como herramienta central de gobierno. Su insistencia en el diálogo y la transparencia la posicionó como una concejala que busca equilibrar el poder del Ejecutivo con el rol deliberativo del Concejo.

En términos prácticos, su actividad legislativa apuntó a garantizar que los recursos municipales se administren con claridad y en función de las prioridades locales, reforzando la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Fuente: Concejo Deliberante