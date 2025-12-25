Gastion 2024/2025 de Lucia Rossi (FORJA) en el Concejo Deliberante de Rio Grande: Proyectos enfocados en la transparencia.

Lucía Rossi, concejala de Río Grande por el bloque FORJA, centró su actividad legislativa 2024–2025 en el análisis del Presupuesto Municipal, la defensa de la transparencia en la gestión y la promoción del diálogo institucional.
Perfil institucional
- Cargo: Concejala de Río Grande
- Bloque: FORJA
- Período: 2024–2025
- Rol destacado: Participación activa en comisiones de presupuesto y finanzas
- Principales ejes de gestión
Acciones y posicionamientos Impacto Presupuesto Municipal 2025 Señaló la importancia del debate y la necesidad de respuestas claras del Ejecutivo. Garantizar transparencia y acceso a información relevante para la toma de decisiones. Diálogo institucional Promovió instancias de debate con funcionarios y empleados municipales. Fortalecimiento del rol deliberativo y participación ciudadana indirecta. Control de gestión Realizó consultas sobre partidas y ejecución presupuestaria, reclamando mayor detalle. Refuerzo del control político sobre el uso de recursos públicos.
Estilo político
- Enfocado en la transparencia: insistió en que el Ejecutivo responda todas las consultas antes de aprobar el presupuesto.
- Participativo y dialoguista: valoró las instancias de comisión como espacios de construcción colectiva.
- Territorial: buscó que las decisiones presupuestarias reflejen las necesidades de los vecinos de Río Grande.
Evaluación general
La gestión de Lucía Rossi se caracterizó por un perfil técnico y de control, con énfasis en el presupuesto municipal como herramienta central de gobierno. Su insistencia en el diálogo y la transparencia la posicionó como una concejala que busca equilibrar el poder del Ejecutivo con el rol deliberativo del Concejo.
En términos prácticos, su actividad legislativa apuntó a garantizar que los recursos municipales se administren con claridad y en función de las prioridades locales, reforzando la institucionalidad y la confianza ciudadana.
Fuente: Concejo Deliberante