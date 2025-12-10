Frutas y verduras aumentaron un 11,4%, respecto a octubre, en supermercados subieron 13,9%

Consumo 10/12/2025.- El presente informe considera la evolución de precios en el Mercado Central y proyecta el impacto en el IPC del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata), que, en conjunto, representan el 75,3% del volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y de las principales frutas (banana, limón, manzana y naranja), las cuales representan el 55,0% del volumen comercializado.

En noviembre, el promedio ponderado del segmento de las 6 especies de hortalizas más vendidas en el MCBA mostró un incremento en sus precios ponderados de 3,7% respecto del mes de octubre. La tendencia evolutiva del índice provocaría un aumento de 3,9% en el segmento VTL del IPC respecto a dicho mes. De esta manera, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es de 2,2% en el IPC, mostraría una tendencia alcista 0,1% en el índice del mes de noviembre.

¿Qué pasó con los precios en el MCBA en septiembre de 2025?

Segmento VTL: en noviembre la variación intermensual mostró un incremento 3,7%. La única especie que mostró una contracción en sus precios fue el tomate 29,2%. Las demás especies mostraron una tendencia alcista: la cebolla 37,5%, la lechuga 24,4%, la papa 21,1%, el zapallo 19,0%, la batata 13,5%. La variación interanual del segmento mostró una contracción de 5,5%. El tomate exhibió la mayor variación acumulada 101,7% y la mayor variación interanual se vio en la cebolla 80,2%.

Frutas: En noviembre, La única especie que contrajo sus precios fue la banana 1,4% todas las demás especies mostraron incrementos en sus precios: la manzana 25,0%, la naranja 18,2%, y el limón 6,9%. La variación interanual del segmento fue 31,9%. La banana mostró la mayor variación interanual: 50,3% y el limón mostro la mayor caída acumulada 2,1%.

En noviembre, La única especie que contrajo sus precios fue la banana 1,4% todas las demás especies mostraron incrementos en sus precios: la manzana 25,0%, la naranja 18,2%, y el limón 6,9%. La variación interanual del segmento fue 31,9%. La banana mostró la mayor variación interanual: 50,3% y el limón mostro la mayor caída acumulada 2,1%. A pesar del aumento de precios de la manzana durante el mes de noviembre, en el acumulado anual todavía se ubica por debajo de la inflación general, mostrando que el sector “corre detrás” del promedio de la economía y de los costos internos del propio sector. Las causas de este aumento responden a una mayor demanda concentrada en productos de mayor calidad y en el costo de conservación de la fruta.

¿Qué pasó con los precios en los supermercados en noviembre de 2025?