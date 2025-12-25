Florencia Vargas: una gestión marcada por la transparencia y el vínculo con la comunidad

Rio Grande 25/12/2025.- La concejala de Río Grande reforzó durante 2024–2025 su perfil dialoguista, acompañando proyectos del Ejecutivo pero subrayando la necesidad de dar respuestas claras a las demandas sociales.

La gestión de la concejala Florencia Vargas en el período 2024–2025 estuvo atravesada por dos ejes centrales: la transparencia en el manejo del presupuesto municipal y la apertura del Concejo como “casa de los vecinos”. Desde su banca, Vargas se mostró como una voz firme en la necesidad de que el cuerpo deliberativo acompañe las políticas del Ejecutivo, pero siempre con la creación de herramientas que garanticen respuestas concretas a la ciudadanía.

En la apertura de sesiones ordinarias de 2025, Vargas valoró el discurso del intendente Martín Pérez, al que calificó como “acertado” por poner el foco en las necesidades pendientes de la ciudad. En ese marco, reafirmó que el Concejo debía ser un espacio de acompañamiento y control, capaz de traducir las prioridades del Ejecutivo en políticas claras y sostenibles.

Su estilo político se caracteriza por la vocación de diálogo y cercanía con los vecinos. “Quiero que el Concejo siga siendo la casa abierta de los vecinos”, expresó al asumir su mandato, recordando su experiencia previa como secretaria legislativa y su compromiso con la continuidad institucional.

Durante estos dos años, Vargas impulsó proyectos vinculados a la participación ciudadana, la cultura y el fortalecimiento de la gestión municipal, buscando que las decisiones del Concejo reflejen las demandas territoriales. Su perfil como abogada y su experiencia en relaciones institucionales le dieron un tono técnico y a la vez sensible a sus intervenciones.

En definitiva, la gestión de Florencia Vargas se consolidó como la de una concejala que apuesta a la transparencia, el consenso y la cercanía con la comunidad, posicionando al Concejo Deliberante como un actor clave en la vida política y social de Río Grande.

Fuente: Concejo Deliberante.