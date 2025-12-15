Espeche presentó cinco acciones judiciales para proteger el Río Olivia y solucionar la problemática del relleno sanitario

Ushuaia 15/12/2025.- El concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino, informó que presentó cinco acciones judiciales contra la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, ante la grave problemática ambiental que afecta al Río Olivia y al relleno sanitario de Ushuaia.

Espeche explicó que el Río Olivia es un recurso estratégico para la ciudad y que, en el marco del crecimiento urbano, puede convertirse en fuente de agua potable, por lo que resulta inadmisible que continúe siendo afectado por derrames de residuos cloacales, producto de la falta de obras y de respuestas por parte de la DPOSS. En este sentido, señaló que para la próxima sesión del día 18 presentó un pedido específico para exigir acciones concretas que permitan proteger y cuidar el río, evitando que la contaminación continúe avanzando.



Asimismo, el edil del MPF indicó que también realizó presentaciones judiciales por la situación del relleno sanitario de Ushuaia, donde la voladura de basura genera un impacto directo sobre el Río Olivia y el ambiente en general. Según detalló, esta problemática se origina en la falta de acción y control por parte de la Municipalidad de Ushuaia y de la empresa concesionaria Agrotécnica Fueguina, responsable de la operación del predio.

El concejal sostuvo que estas situaciones pueden resolverse mediante medidas simples y concretas, como el levantamiento y refuerzo del cerco perimetral, la colocación de cartelería, la restricción y control del ingreso de personas al relleno sanitario y, fundamentalmente, la implementación de una limpieza periódica y sostenida del lugar. Remarcó que para lograr una Ushuaia más limpia, más ordenada y con un ambiente sano, es indispensable contar con mejor planificación, obras concretas y control efectivo por parte de los organismos responsables.



Finalmente, Espeche reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas y judiciales para que se adopten soluciones definitivas, y subrayó que cuidar el Río Olivia es cuidar la ciudad y el futuro de sus vecinos.