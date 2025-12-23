“ES UN PASO CLAVE PARA QUE TIERRA DEL FUEGO DECIDA SOBRE SUS PROPIOS RECURSOS”: LA LEGISLATURA APROBÓ POR MAYORÍA EL TRASPASO DE ÁREAS DE YPF A TERRA IGNIS

Tierra del Fuego 23/12/2025.- La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó ayer, por mayoría, la ley que habilita el traspaso de áreas petroleras de YPF a Terra Ignis Energía, la empresa estatal de energía de la provincia. Se trata de una decisión estratégica que marca un antes y un después en la administración de los recursos naturales fueguinos y fortalece el camino hacia una mayor soberanía energética.

Durante la sesión, el legislador Federico Greve acompañó la iniciativa y destacó la importancia de que Tierra del Fuego asuma un rol activo en la gestión de sus propios recursos. “Esta ley no es menor: implica asumir responsabilidades como provincia, defender el trabajo fueguino y garantizar que nuestros recursos sigan generando desarrollo”, señaló.

El proyecto aprobado permite que las áreas actualmente operadas por YPF pasen a la órbita de la empresa estatal fueguina, consolidando un modelo de gestión con control público y mirada estratégica. En ese sentido, Greve remarcó que la medida no solo representa un acto de soberanía energética, sino también una herramienta clave para proteger cientos de puestos de trabajo vinculados a la actividad hidrocarburífera.

“Por primera vez, la provincia comienza a decidir activamente sobre la administración de sus recursos naturales, dejando atrás esquemas donde las decisiones se tomaban lejos de nuestra realidad”, sostuvo el legislador, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer una empresa estatal sólida, eficiente y orientada al desarrollo productivo.

Desde su banca, Greve reafirmó el compromiso de seguir trabajando en la Legislatura para que los recursos estratégicos de Tierra del Fuego estén al servicio de su gente. “Más producción, más empleo y un desarrollo que piense en el futuro de las y los fueguinos deben ser el eje de las políticas públicas en materia energética”, concluyó.

La aprobación de esta ley representa un paso fundamental en la construcción de un modelo energético con protagonismo provincial, que combine soberanía, empleo y desarrollo sustentable para Tierra del Fuego.