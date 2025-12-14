En dos meses la nafa aumento 100 pesos pero anoche bajó entre 1% y 5$

Mirá en 2 meses el litro de Nafta aumento $100 y anoche bajo $5 para que el libertario promedio festeje.¿Una tomada de pelo o una provocación innecesaria?
