EL PASEO CANTO DEL VIENTO NAVIDEÑO LLEGA CON DESCUENTOS Y SORTEOS

Rio Grande 17/12/2025.- La propuesta se llevará adelante este sábado 20 de diciembre, a partir de las 17 horas, en el Paseo Canto del Viento que está situado en Fagnano 650. Habrá importantes descuentos y sorteos en pos de seguir fortaleciendo el desarrollo productivo de Río Grande y acompañar a emprendedores y productores locales.

En el marco de las celebraciones navideñas, el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local -perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo- invita a las vecinas y vecinos a disfrutar del Paseo Canto del Viento Navideño que se realizará este sábado 20 desde las 17 horas en Fagnano 650.

Durante la jornada, las familias riograndenses podrán recorrer el Paseo y acceder a descuentos especiales en el Mercado del Atlántico, además de participar de sorteos de productos locales, con el objetivo de seguir impulsando el consumo de producción riograndense.

A su vez, el evento contará con una propuesta recreativa pensada para grandes y chicos donde podrán sacarse fotos con el Grinch, generando un espacio de encuentro, diversión y celebración para toda la comunidad.

Es importante destacar que estas iniciativas forman parte de las políticas públicas que el Municipio lleva adelante para acompañar a emprendedores, productores y comerciantes locales, promoviendo espacios de comercialización, visibilización y disfrute para las familias.

De esta forma, el Paseo Canto del Viento continúa consolidándose como un punto de encuentro en Río Grande, el fortalecimiento del desarrollo productivo y la construcción de una ciudad con más oportunidades para todas y todos.