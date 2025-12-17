EL PASEO CANTO DEL VIENTO NAVIDEÑO LLEGA CON DESCUENTOS Y SORTEOS

En el marco de las celebraciones navideñas, el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local -perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo- invita a las vecinas y vecinos a disfrutar del Paseo Canto del Viento Navideño que se realizará este sábado 20 desde las 17 horas en Fagnano 650.
Durante la jornada, las familias riograndenses podrán recorrer el Paseo y acceder a descuentos especiales en el Mercado del Atlántico, además de participar de sorteos de productos locales, con el objetivo de seguir impulsando el consumo de producción riograndense.
A su vez, el evento contará con una propuesta recreativa pensada para grandes y chicos donde podrán sacarse fotos con el Grinch, generando un espacio de encuentro, diversión y celebración para toda la comunidad.
Es importante destacar que estas iniciativas forman parte de las políticas públicas que el Municipio lleva adelante para acompañar a emprendedores, productores y comerciantes locales, promoviendo espacios de comercialización, visibilización y disfrute para las familias.
De esta forma, el Paseo Canto del Viento continúa consolidándose como un punto de encuentro en Río Grande, el fortalecimiento del desarrollo productivo y la construcción de una ciudad con más oportunidades para todas y todos.