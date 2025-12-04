EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE IMPLEMENTA UN NUEVO SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE TURNOS DE SALUD

Rio Grande 04/11/2025.- El Municipio de Río Grande informa que ya está en funcionamiento un nuevo sistema digital para solicitar turnos médicos. Vecinas y vecinos podrán gestionar sus turnos de manera simple, rápida y autónoma mediante el portal web municipal: https://portalsalud.riogrande.gob.ar/.

Esta herramienta forma parte del proceso de modernización de los servicios de salud y permitirá mejorar la experiencia de atención al ampliar las opciones de acceso y reducir los tiempos de espera. El nuevo turnero web estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual permitirá reservar turnos desde cualquier dispositivo sin depender del horario de atención de la línea 147 en WhatsApp, el cual, actualmente, funciona de 06 a 00 horas.

Además, ofrecerá una navegación más clara e intuitiva. Las y los usuarios podrán visualizar con facilidad los turnos disponibles y elegir el día, horario y centro médico municipal más conveniente. También podrán acceder al historial de atenciones para repetir gestiones cuando lo necesiten, tanto propias como de los familiares que registren a su cargo.

Otro aspecto destacado es la posibilidad de cancelar turnos de manera ágil. Si una persona no puede asistir y libera su turno a tiempo, ese espacio quedará disponible para otro vecino o vecina, optimizando la organización de la agenda de atención.

El nuevo sistema estará integrado al Portal Ciudadano que permitirá unificar trámites y centralizar servicios municipales dentro de una misma plataforma digital. De esta manera, el Municipio continúa avanzando en la modernización del Estado local, facilitando el acceso a la salud pública y fortaleciendo una atención más ordenada, eficiente y cercana a la comunidad.