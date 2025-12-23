EL MUNICIPIO CONTROLÓ 135 VEHÍCULOS E INFRACCIONÓ A 16 CONDUCTORES EN UN OPERATIVO PREVENTIVO EN PLAZA PIEDRABUENA

Ushuaia 22/12/2025.- Durante la madrugada del domingo, el Municipio de Ushuaia llevó adelante un operativo preventivo de control de tránsito, con la colaboración de la Policía de la Provincia, en el sector de Plaza Piedrabuena, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo.

En el marco del operativo, la Dirección de Tránsito controló 135 vehículos y labró 16 infracciones. Asimismo, se procedió a la incautación de nueve vehículos, de los cuales seis fueron automóviles y tres motocicletas.

Como resultado de los controles realizados, se registró un caso de alcoholemia positiva y se retuvo una licencia de conducir, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

Actuaciones realizadas durante el domingo a pedido de la Policía Provincial

Al día de la fecha, y a solicitud de la Policía Provincial, se llevaron adelante procedimientos adicionales en distintos puntos de la ciudad.

En horas de la madrugada del 20 de diciembre, en la intersección de Magallanes y Cortez, se constató la falta de documentación de una motocicleta; el control de alcoholemia arrojó resultado negativo, procediéndose posteriormente al secuestro del rodado. Más tarde, ese mismo día a las 21:04 horas, en la zona de Constitución Fueguina y Francisco Torres, se detectó un nuevo caso de falta de documentación, junto con un resultado positivo de alcoholemia de 1,55 g/l.

Finalmente, el 21 de diciembre por la noche, en el sector del Camino al Glaciar Martial, se realizó otro control en el que se registró alcoholemia positiva de 0,26 g/l y la falta de seguro obligatorio, motivo por el cual se procedió a la retención de la licencia de conducir.

Desde el Municipio se destacó la continuidad de estos operativos preventivos, orientados a promover el cumplimiento de las normas de tránsito y a cuidar la integridad de vecinos, vecinas y visitantes.