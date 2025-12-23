EL MUNICIPIO CONTROLÓ 135 VEHÍCULOS E INFRACCIONÓ A 16 CONDUCTORES EN UN OPERATIVO PREVENTIVO EN PLAZA PIEDRABUENA

En el marco del operativo, la Dirección de Tránsito controló 135 vehículos y labró 16 infracciones. Asimismo, se procedió a la incautación de nueve vehículos, de los cuales seis fueron automóviles y tres motocicletas.
Como resultado de los controles realizados, se registró un caso de alcoholemia positiva y se retuvo una licencia de conducir, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
Actuaciones realizadas durante el domingo a pedido de la Policía Provincial
Al día de la fecha, y a solicitud de la Policía Provincial, se llevaron adelante procedimientos adicionales en distintos puntos de la ciudad.
En horas de la madrugada del 20 de diciembre, en la intersección de Magallanes y Cortez, se constató la falta de documentación de una motocicleta; el control de alcoholemia arrojó resultado negativo, procediéndose posteriormente al secuestro del rodado. Más tarde, ese mismo día a las 21:04 horas, en la zona de Constitución Fueguina y Francisco Torres, se detectó un nuevo caso de falta de documentación, junto con un resultado positivo de alcoholemia de 1,55 g/l.
Finalmente, el 21 de diciembre por la noche, en el sector del Camino al Glaciar Martial, se realizó otro control en el que se registró alcoholemia positiva de 0,26 g/l y la falta de seguro obligatorio, motivo por el cual se procedió a la retención de la licencia de conducir.
Desde el Municipio se destacó la continuidad de estos operativos preventivos, orientados a promover el cumplimiento de las normas de tránsito y a cuidar la integridad de vecinos, vecinas y visitantes.