EL MUNICIPIO ADHIERE AL ASUETO ADMINISTRATIVO PARA ESTE 24 Y 31 DE DICIEMBRE

Por Armando Cabral

Rio Grande 24/12/2025.- El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas que, en el marco de las vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, desde el Ejecutivo Municipal se ha decidido adherir al Decreto Nacional N.º 883/2025 que otorga asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre.

Cabe destacar que se dejarán cubiertas las guardias mínimas en pos de garantizar las prestaciones de los servicios esenciales que se brindan desde el Municipio.

