Cabe destacar que se dejarán cubiertas las guardias mínimas en pos de garantizar las prestaciones de los servicios esenciales que se brindan desde el Municipio.
EL MUNICIPIO ADHIERE AL ASUETO ADMINISTRATIVO PARA ESTE 24 Y 31 DE DICIEMBRE
Rio Grande 24/12/2025.- El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas que, en el marco de las vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, desde el Ejecutivo Municipal se ha decidido adherir al Decreto Nacional N.º 883/2025 que otorga asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre.