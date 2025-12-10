EL MINI PARQUE VIAL YA SE ENCUENTRA EN MARCHA

Rio Grande 10/12/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante la puesta en marcha del Mini Parque Vial, una propuesta recreativa que reunió a numerosas familias en el Cono de Sombra para disfrutar de una tarde de aprendizaje y diversión al aire libre.

Niños y niñas fueron los protagonistas de la jornada, recorriendo las calles de la mini ciudad especialmente creada para la actividad. Entre las atracciones más destacadas se encontraron los mini vehículos aportados de manera totalmente gratuita por Lucars, un emprendimiento local que funciona con autitos de alquiler en la Plaza Almirante Brown y que se sumó para acompañar esta iniciativa. A ellos se sumaron bicicletas y monopatines puestos a disposición para que todas las infancias pudieran participar sin necesidad de llevar elementos propios.



El circuito incluía señalizaciones, giros, una rotonda, sendas peatonales, estacionamientos y distintos desafíos pensados para incorporar, de forma lúdica, conceptos esenciales de seguridad vial. Muchas familias acompañaron el recorrido, convirtiendo la tarde en un espacio de encuentro y participación.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, afirmó que “asumimos la tarea de construir una comunidad responsable y comprometida con la seguridad vial”. Además, agregó que “invertimos en este nuevo espacio recreativo para fortalecer la tarea permanente que llevamos adelante con nuestro equipo de educación vial”.



Finalmente, Ferro expresó que “ahora las instituciones y las familias en general cuentan con un nuevo espacio para educar jugando”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando propuestas que buscan promover la movilidad segura desde las infancias, fortaleciendo una cultura vial responsable en toda la comunidad.