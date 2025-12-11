EL LUNES 15 DE DICIEMBRE COMIENZA LA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 11/12/2025.- El Municipio de Río Grande informa a las y los riograndenses que el próximo lunes iniciará la distribución de los módulos alimentarios a las vecinas y vecinos de diferentes barrios de la ciudad que están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.

La entrega es únicamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI al espacio correspondiente, desde las 11 hasta las 15 horas. Es importante aclarar que la entrega domiciliaria es para adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con movilidad reducida.

El lunes 15 y martes 16 de diciembre la distribución comenzará en Kau 871 para las y los riograndenses de la zona sur de la ciudad. Mientras que el miércoles 17 la entrega seguirá en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual en el Centro Comunitario Municipal, ubicado en Victoria Ocampo y Rufino.

En tanto que el jueves 18 y viernes 19, los Módulos Alimentarios se entregarán en el Club Sportivo, situado en Av. Belgrano 1130, para las familias de la zona céntrica.

Finalmente, el lunes 22 de diciembre la distribución terminará en el Centro Comunitario Municipal (Halcón Peregrino y Playero Blanco), destinado a los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.