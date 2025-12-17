EL INTENDENTE FIRMÓ EL DECRETO PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS DEL CENTRO DE VETERANOS

Rio Grande 17/12/2025.- El intendente Martín Perez firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas correspondiente a los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, un paso clave dentro del proceso de regularización dominial. De esta forma, el Municipio destacó el trabajo conjunto con el área de Malvinas y el Centro de Veteranos para avanzar hacia la futura obtención de los títulos de propiedad.

El intendente Martín Perez llevó adelante la firma del Decreto de Obligaciones Cumplidas vinculado a los terrenos del Centro de Veterano de Guerra. El mismo es un instrumento administrativo fundamental para continuar el proceso de regularización dominial que la Gestión Municipal viene acompañando.

Dicha documentación fue entregada a autoridades del Centro de Veteranos de Guerra «Malvinas Argentinas». Acompañaron el secretario de Gobierno, Gastón Díaz y la subsecretaria de Hábitat, Florencia Ortiz.

Desde el área de Hábitat explicaron que este avance surge de un relevamiento que se llevó adelante por dicho sector municipal donde se detectó que aún faltaba completar el Decreto para seguir con los pasos formales exigidos por la normativa.

Esta acción reafirma el compromiso permanente del Municipio de Río Grande con las políticas de memoria, reconocimiento y acompañamiento a los Veteranos de Malvinas, principalmente en cuanto a garantizar seguridad jurídica sobre los espacios que ocupan.

El Estado Municipal continuará trabajando junto al Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” y el área de Malvinas para completar la documentación correspondiente en pos de avanzar hacia las etapas finales del proceso.