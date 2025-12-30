EL GOBIERNO PROVINCIAL DECRETA DUELO POR EL FALLECIMIENTO DEL HISTÓRICO DIRIGENTE ESTEBAN «CHIQUITO» MARTINEZ

Tierra del Fuego 30/12/2025.-El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comunica con profundo pesar el fallecimiento del señor Esteban «Chiquito» Martínez, figura histórica de la vida política e institucional fueguina.

En reconocimiento a su invaluable trayectoria y legado, el Poder Ejecutivo ha decretado duelo provincial mediante el Decreto N° 3010/25, firmado el 30 de diciembre de 2025.

El decreto establece, duelo provincial por un plazo de 3 días, a partir del 30 de diciembre de 2025. Así como izamiento a media asta del Pabellón Nacional y el Pabellón Provincial en todos los edificios públicos de la provincia, conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 1274 (artículo 7°, inciso k).

La carrera pública de «Chiquito» Martínez se distinguió por su vocación democrática y su entrega a la comunidad de Río Grande y toda la provincia. Entre los hitos más destacados de su trayectoria, se recuerda su elección como primer Intendente de Río Grande tras el retorno de la democracia, cargo para el cual fue reelecto en cuatro oportunidades consecutivas, demostrando el amplio respaldo y confianza de sus vecinos.

Su trabajo se caracterizó por un compromiso inquebrantable con las necesidades de la comunidad, consolidándose como un referente fundamental en la construcción de la vida institucional fueguina.

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en nombre de todo su pueblo, expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Esteban «Chiquito» Martínez, acompañándolos en este momento de profundo dolor.