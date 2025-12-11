EL GOBERNADOR MELELLA DESIGNÓ A JORGE CANALS COMO NUEVO MINISTRO JEFE DE GABINETE DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 11/12/2025.- El Gobernador Gustavo Melella rubricó este miércoles el decreto. La designación, tiene como objetivo dar continuidad al trabajo articulado y mancomunado entre todos los ministerios, siguiendo la misma línea de gestión y coordinación impulsada anteriormente por Agustín Tita, quien ocupa una banca en la Cámara de Diputados, en representación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Gobernador Melella expresó su confianza en el nuevo titular de la cartera y subrayó el sentido de continuidad institucional que caracteriza esta designación. “Jorge Canals asume con el compromiso de seguir trabajando en equipo, coordinando las políticas públicas que nuestra provincia necesita, con eficiencia, transparencia y una mirada puesta en el servicio a todos los fueguinos. Su experiencia y dedicación serán pilares para profundizar el trabajo que venimos realizando”, destacó el Mandatario.

Por su parte, el flamante Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, manifestó su compromiso con la gestión pública y agradeció la confianza depositada en su persona. “Asumo esta responsabilidad con el firme propósito de dar continuidad al trabajo ya iniciado, fortaleciendo la articulación entre áreas y garantizando una gestión coordinada, eficiente y al servicio de la gente. Nuestro objetivo será seguir construyendo desde el diálogo, el trabajo en equipo y el compromiso con cada fueguino y fueguina”, afirmó Canals.

La designación refleja la voluntad del Gobierno de mantener la estabilidad en la coordinación de la administración pública, optimizando los recursos y promoviendo una gestión unificada que priorice el bienestar de la población. Además, continuar avanzando en las políticas de Estado y en la implementación de proyectos estratégicos para el desarrollo integral de Tierra del Fuego.