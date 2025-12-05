EL ARBOLITO MÁS GRANDE DEL PAÍS VUELVE A ILUMINAR RÍO GRANDE

Rio Grande 05/12/2025.- Río Grande vivirá este domingo 7 de diciembre una nueva edición de la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, evento identitario de nuestra ciudad. Desde las 15:30 horas, miles de vecinos y visitantes se reunirán en el Parque de los 100 Años para disfrutar de actividades deportivas, recreativas, culturales y gastronómicas, además del espectáculo central de Luck Ra previsto para las 19 horas.

El Encendido del Arbolito se ha transformado en una tradición que reúne a toda la comunidad riograndense para compartir música, juegos y propuestas para todas las edades. La grilla de actividades dará inicio a las 15:30 con actividades recreativas, la Juegoteca y el cierre de las escuelitas deportivas municipales.

Desde las 16:30, las bandas C Baila Cumbia, seguido por Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol abrirán el escenario artístico en la previa del esperado show principal de Luck Ra.

Paralelamente, las y los vecinos podrán disfrutar del patio gastronómico donde encontrarán variedad de carritos.

Luego del show de Luck Ra, la noche continuará con la Banda Municipal, cantantes riograndenses y DJs hasta la medianoche, momento en que se encenderá el Árbol más grande del país, marcando el inicio de los festejos de fin de año.

La realización de este multitudinario evento moviliza a toda la ciudad. Ejemplo de ello es la dinamización de los servicios hoteleros, gastronómicos y comerciales, producto de la llegada de visitantes de diferentes puntos de la provincia y la región.

Ante la magnitud de esta Fiesta Municipal, se coordinó un operativo especial con todas las fuerzas y áreas intervinientes, entre ellas Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía Provincial, Policía Federal, Prefectura Naval, BIM Nº5, Tránsito, Comercio, Servicios Veterinarios, Género y Diversidad, Deportes y Promotores Territoriales.

El dispositivo incluye: cortes de calles y ordenamiento de accesos, monitoreo con cámaras de vigilancia, postas sanitarias, puntos de Encuentro, presencia costera preventiva de Prefectura, Control de carritos gastronómicos y refuerzo del perímetro con apoyo del BIM Nº5.

Cabe destacar que esta edición del Encendido del Arbolito contará con un Punto Accesible a fin de garantizar la inclusión de personas con movilidad reducida y discapacidad motriz que cuenten con CUD.

El Municipio invita a la comunidad a disfrutar de una noche única. El Encendido del Arbolito vuelve a reunir a Río Grande para celebrar, compartir y encender juntos el espíritu de fin de año.