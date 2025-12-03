Durísima carta de las mujeres de policías retirados de Tierra del Fuego al Gobernador Melella.

Rio Grande 03/12/2025.- En una carta abierta dirigida al Gobernador Gustavo Melella, las mujeres de policías retirados de Tierra del Fuego, cuestionan duramente la actitud del mandatario y remarcan que, «esta mas preocupado por la ocupación de un despacho en Buenos Aires, que por la apremiante situación de las 540 familias de los policías que aportaron durante años a la caja y hoy no pueden cobrar sus haberes jubilatorios».

MUJERES DE POLICÍAS RETIRADOS DE TIERRA DEL FUEGO

Señor Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

Profesor Gustavo Melella:

Celebramos —y lo decimos con sincera admiración— la velocidad, precisión y sensibilidad con la que Usted ha reaccionado ante el lamentable episodio ocurrido en el Congreso de la Nación con la senadora Cristina López. Es realmente reconfortante observar cómo, cuando un representante encuentra dificultades para ingresar a su despacho, su reflejo institucional se activa con tanta contundencia y premura.

Lamentablemente, esa misma energía no la hemos experimentado las 540 familias de policías retirados y pensionados de nuestra provincia, quienes desde hace meses esperamos, con la misma paciencia y educación, que el Estado al que sirvieron durante décadas les otorgue algo mucho más simple e importante que una llave o un despacho: el derecho de cobrar, de manera clara y conforme a la ley, lo que nos corresponde.

Resulta admirable —permítanos subrayarlo— cómo un hecho tan menor puede despertar en Usted un interés institucional urgente, mientras que mantiene un silencio abrumador sobre la situación de 540 hogares que aún no han percibido su Sueldo Anual Complementario y ya acumulan cinco meses sin el haber previsional.

Con su actitud, pareciera que para Usted y su gobierno resulta más preocupante la ocupación de un despacho en Buenos Aires que atender la indignante realidad que atraviesan nuestras familias. Tal vez abrir una puerta en el Congreso requiera más atención que abrir los libros para determinar dónde están los aportes previsionales de quienes custodiaron durante años la provincia que hoy Usted gobierna.

Quizás —pensando en voz alta— la gravedad de una llave sea, para su administración, de mayor interés que el incumplimiento de la ley previsional. Lo cierto es que no hemos escuchado una sola palabra suya dirigida a los hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio de la seguridad pública.

Por todo ello, y con el debido respeto, le solicitamos que, así como pidió celeridad para esclarecer lo ocurrido en el Congreso, tenga a bien dedicar unos segundos para atender lo que continúa ocurriendo aquí mismo, en su provincia, con sus servidores, con la Caja que depende del Estado provincial y con las 540 familias que ya no pedimos discursos: pedimos que nos paguen.

Le solicitamos que arbitre de manera urgente los medios necesarios para intervenir y resolver esta situación.

Si la problemática de una llave o de un despacho merece un comunicado oficial y su profunda preocupación, imagínese lo que merece una deuda que ya roza lo inhumano.

Atentamente,

Mujeres de Policías Retirados de Tierra del Fuego.