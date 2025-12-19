DEPORTES: Federico Greve participó de la Gala a la Excelencia Deportiva 2025

Rio Grande 19/12/2025.- Río Grande, jueves 18 de diciembre de 2025.- El legislador Federico Greve (FORJA) asistió a la Gala a la Excelencia Deportiva 2025, celebrada en el Paseo del Muelle. El evento, organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia, fue presidido por el titular de la cartera, prof. Matías Runín, con el objetivo de distinguir a las y los deportistas fueguinos que alcanzaron logros nacionales e internacionales durante el año.

El legislador Federico Greve (FORJA) asistió a la Gala a la Excelencia Deportiva 2025, celebrada en el Paseo del Muelle. El evento, organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia, fue presidido por el titular de la cartera, prof. Matías Runín, con el objetivo de distinguir a las y los deportistas fueguinos que alcanzaron logros nacionales e internacionales durante el año.

Tras la ceremonia, el Parlamentario destacó la relevancia del encuentro: “Es un reconocimiento a la excelencia y al esfuerzo de quienes buscan el alto rendimiento”, afirmó. Asimismo, subrayó que estas distinciones valoran el compromiso conjunto entre los atletas, sus familias y el acompañamiento estatal, tanto dentro como fuera de Tierra del Fuego.

Uno de los momentos emotivos de la jornada fue el reconocimiento especial a la atleta Antonella Ojeda que conmovió a los presentes con su testimonio: “Una medalla se gana en segundos, pero hay batallas que duran meses. Hoy no salto solo por una medalla, hoy salto porque pude volver a ser yo”.

La premiación alcanzó a 188 deportistas de ámbitos federados, profesionales, amateurs, convencionales y adaptados, consolidándose como la cita máxima del deporte provincial.

AH