CULTURA Y COMUNIDAD: RÍO GRANDE VIVE EL VERANO CON PROPUESTAS PARA TODAS LAS EDADES

Rio Grande 30/12/2025.- En el marco de las vacaciones de verano, el Municipio de Río Grande continúa impulsando propuestas culturales, recreativas y accesibles para vecinos y vecinas de todas las edades. Con una fuerte presencia territorial, el objetivo es que la comunidad riograndense disfrute de la ciudad y sus espacios durante el receso estival.

A través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, este lunes 29 de diciembre se habilitarán las inscripciones para los talleres de verano que se desarrollarán en el Centro Cultural Alem, con una amplia oferta destinada a infancias, juventudes, personas adultas y adultos mayores.

El abanico de propuestas incluye talleres de Tango de Salón, Tango Pilates, Teatro, Batería, Percusión, Guitarra Criolla, Guitarra Eléctrica y Violín, así como espacios de iniciación musical como Conociendo al Piano. También se ofrecerán propuestas vinculadas a los oficios y las artes, como Mis Primeros Tejidos, Crochet, Amigurumis, Telar Recreativo, Papelería Creativa, Artes Plásticas, Manualidades, Mi Primera Puntada, El Lenguaje del Retazo y Cerámica.



Asimismo, habrá actividades orientadas al movimiento y la expresión corporal, entre ellas Iniciación a la Danza y Danza Contemporánea, pensadas para distintas franjas etarias y niveles de experiencia.

Estas propuestas culturales se suman a la amplia agenda de verano que el Municipio de Río Grande llevará adelante en los distintos barrios de la ciudad. A través de las colonias deportivas y recreativas, se desarrollarán actividades destinadas a infancias, juventudes, personas adultas y adultas mayores, promoviendo hábitos saludables, el juego, la recreación y el encuentro comunitario, con una fuerte presencia territorial durante todo el verano.

La inscripción a los talleres del Centro Cultural Alem será gratuita y se realizará de manera online este lunes 29 de diciembre desde las 12 del mediodía a través de la página cultura.riogrande.gob.ar. Las actividades comenzarán a desarrollarse el lunes 5 de enero.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el acompañamiento a las familias durante el verano, garantizando el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, fortaleciendo los lazos comunitarios y el bienestar de la comunidad riograndense.