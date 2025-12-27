CRONOGRAMA DE ATENCIÓN EN LOS CAPS EL FIN DE SEMANA

Tierra del Fuego 27/12/2025.- SÁBADO 27 DE DICIEMBRE USHUAIA 🔹CAPS 1 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591101 Facundo Quiroga 2366, San Vicente. Atención medica de adultos, trabajo social y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 2 de 8 a 14 h. Tel.: (2901) 591102. Kuanip 957. Atención medicina general (situaciones que requieren atención en el día sin necesidad de Guardia de mayor complejidad, por orden de llegada y hasta completar cupo) y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 4 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591104 Av. Alem 3900. Atención enfermería, odontopediatría (turnos programados), asistente dental, agente sanitario y trabajo social. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591106- Pionero Fueguino 4373, Barrio Mirador de los Andes. Atención médica de adultos, obstetricia, trabajo social y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591108 – Bahía de los Renos 3144, Barrio Pipo. Atención medicina general, agente sanitario, enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

RÍO GRANDE

CAPS 4 de 12 a 18h. Tel.: (2964) 697309. Visic 3077. Atención médica (controles programados y enfermos a demanda), enfermería/ vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual con entrega de anticonceptivos con el servicio de agentes sanitarios.

CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: (2964) 698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, enfermería/vacunación de calendario obligatorio todas las edades, odontología (programados y enfermos) y asesorías en salud sexual con entrega de anticonceptivos con el servicio de agentes sanitarios.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

CAT de 8 a 16 h. Tel.: (2901)492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda), pediatría (turnos programados), medicina general (turnos programados).

Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.