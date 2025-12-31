Crisis Empresarial: Mapa Federal de empresas en conflicto y cierres (2024-2025)

El reciente informe elaborado por el Centro de Estudios de la Producción Argentina (CEPA) ha puesto en evidencia la magnitud de la crisis que afecta al sector empresarial en todo el país. Según los datos proporcionados, 629 conflictos laborales y cierres de empresas se registraron en el período comprendido entre 2024 y 2025, afectando a diversas industrias y empresas líderes en sectores claves de la economía.
1. Panorama Nacional:
Argentina atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia económica reciente. El informe muestra que los conflictos laborales y los cierres de empresas no se limitan a una región o sector específico, sino que tienen un impacto federal, afectando tanto a grandes industrias en ciudades principales como a pymes en provincias del interior del país.
2. Sectores más Afectados:
Los sectores más golpeados por la crisis incluyen la industria manufacturera, automotriz, textil, y agroindustria, donde los cierres de fábricas y los despidos masivos de trabajadores se han convertido en una constante. Las empresas líderes de estos sectores enfrentan serios desafíos debido a la alta inflación, la devaluación del peso, y las restricciones en las importaciones de insumos clave.
3. Causas Principales de los Conflictos:
El estudio señala varias causas estructurales detrás de esta crisis:
-
Condiciones laborales inestables, donde los trabajadores se ven obligados a lidiar con contratos temporales y sueldos que no cubren el costo de vida.
-
Baja rentabilidad de las empresas debido a la inestabilidad económica y las políticas gubernamentales.
-
Alta carga impositiva, que genera un freno a la expansión de los negocios.
-
Falta de inversión en infraestructura y en la capacitación de la fuerza laboral.
4. Impacto Social y Laboral:
La crisis empresarial también se refleja en las consecuencias sociales de los conflictos. Miles de trabajadores están siendo despedidos, lo que aumenta la tasa de desempleo y la pobreza en ciertas regiones del país. Los sindicatos y asociaciones empresariales han mostrado su preocupación, advirtiendo sobre un círculo vicioso de desempleo, inflación y bajos salarios.
5. El Mapa Federal de Conflictos:
El informe incluye un mapa federal que ilustra los principales focos de conflicto laboral y los lugares donde más empresas han cerrado. Las provincias más afectadas son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán, donde se concentran las grandes fábricas y centros industriales. Sin embargo, se observa también un incremento de cierres en ciudades más pequeñas de todo el país, lo que refleja una crisis más extendida de lo que inicialmente se pensaba.
6. Posibles Soluciones y Recomendaciones:
El CEPA ha propuesto una serie de medidas para mitigar los efectos de esta crisis:
-
Reformas fiscales y laborales que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas.
-
Políticas públicas de incentivos a la inversión y a la capacitación laboral.
-
Diálogo tripartito entre el Gobierno, empresarios y sindicatos para resolver los conflictos y encontrar soluciones a largo plazo.
En resumen, el informe de CEPA ofrece una visión clara y preocupante del futuro de las empresas líderes en Argentina. La situación económica crítica exige de urgentes reformas y políticas para evitar mayores cierres y fortalecer el tejido productivo nacional.
El mapa federal de crisis es un llamado de atención para que todos los sectores trabajen de forma conjunta y encuentren salidas a la creciente incertidumbre económica.
El mapa de las provincias
En un tercer nivel se encuentran Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, con 38 casos relevados por Cepa. En la provincia mediterránea, mecionaron la crisis en Petroquímica Río Tercero, con el cierre de una de las líneas de producción y despidos masivos; Arsa e IBF y Sancor, así como despidos, suspensiones y retiros en muchas empresas autopartistas, lácteas, frigoríficos y de servicios industriales.
En Caba, el distrito más rico del país, se contabilizaron cierres en los rubros de gastronomía y textil, así como pérdidas masivas de empleos en tecnológicas, empresas de transporte y medios de comunicación.
En Tucumán, el Cepa relevó 22 conflictos en el sector de ingenios, papel, automotriz, calzado y plástico. Salta sumó 19, Catamarca 14 y Jujuy 8.
En Cuyo, Mendoza registró 16 casos de crisis empresarias, despidos, cierres o riesgo de cierres y quiebras. Bodegas como Norton, la privatización de Impsa, empresas petroleras y alimentarias figuran en la nómina. San Juan sumó otros 13 casos y San Luis, con el caso de Dana como más relevante, 11.
Petróleo y electrodomésticos
En el sur del país, los economistas de Cepa detectaron 11 conflictos en Río Negro, en los sectores de pesca, energía y otras empresas alimentarias. Chubut sufre la crisis del petróleo convencional, lo cual se reflejó en 17 conflictos y situaciones críticas. Neuquén, la capital de Vaca Muerta, no le esquivó a los ajustes en el sector de proveedores de servicios a las petroleras en, al menos, siete casos.
Tierra del Fuego, castigada por el gobierno nacional con el recorte al régimen de promoción industrial, sufrió 28 situaciones conflictivas relacionadas con dificultades empresarias y pérdidas de puestos de trabajo. En Radiovictoria, Fabrisur, Teo Grande, Mirgor, BGH, Newsan, se sintió el paso de la motosierra.
En la Mesopotamia, Entre Ríos fue una de las provincias más golpeadas, con 21 casos críticos en una amplia variedad de rubros productivos, como el avícola, la construcción, medios de comunicación, comercio, hotelería, frigoríficos, empresas agropecuarias y electrónicas. Corrientes se ubicó apenas un escalón por debajo, con 20 conflictos en el sector de celulosa, textil y maderero. Y Misiones sumó 14 situaciones de despidos, suspensiones o cierres. En el NEA, en Chaco se registraron nuevo conflictos y en Formosa tres.
Cierres y despidos
El mapa federal de crisis de empresas del Cepa abarca una porción de la problemática de cierre o ajuste de establecimientos productivos, que impacta en el empleo. El propio centro de estudios publicó hace dos semanas un informe basado en datos oficiales que señaló que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 20.134 casos (30 por día).
En el mismo período, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,85%), más de 419 puestos por día.
Fuente: CEPA Centro Economia Política Argentina