CONOCÉ CÓMO GESTIONAR TUS TURNOS DE SALUD DE MANERA ONLINE

Rio Grande 29/12/2025.- El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que se encuentra operativo el sistema digital para gestionar turnos médicos a través del portal web municipal portalsalud.riogrande.gob.ar. Esta herramienta, implementada dentro del proceso de modernización de los servicios de salud, permite a las vecinas y vecinos solicitar turnos de manera simple, rápida y autónoma, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo.

A través del turnero web, los y las usuarias pueden visualizar con claridad los turnos disponibles, elegir el día, horario y centro médico municipal más conveniente, consultar su historial de atenciones y gestionar turnos propios o de familiares a su cargo. Además, permite cancelar turnos de forma ágil, liberando espacios para que otras personas puedan acceder a la atención.

Es importante recordar que esta herramienta complementa la atención habitual por WhatsApp de la línea 147, la cual funciona de 06 a 00 horas. El sistema se integra al Portal Ciudadano, avanzando en la unificación de trámites y consolidando una gestión municipal más moderna, accesible y cercana.

El Municipio invita a toda la comunidad a utilizar este espacio digital que optimiza la atención y facilita el acceso a la salud pública.