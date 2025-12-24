¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DURANTE LAS FIESTAS?

Rio Grande 24/12/2025.- El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas de la ciudad cómo será el funcionamiento de los servicios esenciales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En relación al servicio de recolección de residuos domiciliarios, los días 24 y 31 de diciembre la prestación se desarrollará con normalidad durante la mañana. Por la tarde, los recorridos se adelantarán y comenzarán a partir de las 14 horas.

En tanto, los días 25 de diciembre y 1° de enero no se realizará el servicio de recolección.

Respecto al Transporte Público, los días 24 y 31 de diciembre los colectivos circularán con un cronograma especial, brindando servicio desde las 5:00 hasta las 21:30 horas. Por su parte, los días 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio funcionará con frecuencia reducida, en el horario de 11:00 a 19:30 horas.

En cuanto a otros servicios municipales, el Cementerio Municipal funcionará con normalidad, en el horario de 9 a 18 horas. Asimismo, no habrá Estacionamiento Medido durante los días feriados.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que se encuentran disponibles las líneas 103 de Defensa Civil, 100 de Bomberos y 107 de Ambulancia. A su vez, la Línea 147 de Atención Ciudadana estará activa en el horario de 6 a 00 horas.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad tener en cuenta este esquema especial y colaborar respetando los horarios establecidos, a fin de contribuir al orden, la limpieza y el cuidado de la ciudad durante las fiestas.