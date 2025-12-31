¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DURANTE AÑO NUEVO?

Respecto al servicio de recolección de residuos domiciliarios, el día 31 de diciembre la prestación se desarrollará con normalidad hasta las 16 horas. El día 1° de enero no se efectuará el servicio.
Se solicita a los vecinos y las vecinas tomar los recaudos necesarios, teniendo en cuenta el cronograma para las festividades de año nuevo, cuidando entre todos y todas la limpieza de nuestra ciudad.
Sobre el Transporte Público, el 31 de diciembre los colectivos circularán con frecuencia de fin de semana, cortando el servicio a las 21:30 horas. Mientras que el 1° de enero, funcionarán con frecuencia reducida de 11:00 a 19:30.
Cabe destacar que el Cementerio tendrá funcionamiento normal, en el horario de 9 a 18 horas. En tanto que el Estacionamiento Medido no se cobrará durante los feriados.
En cuanto a la Línea 147 de Atención Ciudadana, la misma funcionará el 31 de diciembre de 6 a 18 horas; mientras que el 1° de enero lo hará de 9 a 18 horas. Por emergencias estará disponible las 24 horas el 103 de Defensa Civil.
Desde el Municipio se solicita a la comunidad tener en cuenta este esquema especial y colaborar respetando los horarios establecidos, a fin de contribuir al orden, la limpieza y el cuidado de la ciudad durante las fiestas.