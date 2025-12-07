COMENZÓ LA MAGIA: EL MUNICIPIO ENCENDIÓ EL PASEO NAVIDEÑO

Ushuaia 07/12/2025.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante la colocación de la ornamentación navideña en distintos sectores de la ciudad, en el marco del programa de confección de adornos elaborados con materiales reciclados.

Las intervenciones se realizaron en la calle San Martín —entre Juan Manuel de Rosas y 25 de Mayo—, el Paseo de las Rosas, el sendero interno hacia el Cartel de Ushuaia y el sector del Árbol de Navidad, donde tendrá lugar el tradicional encendido que dará inicio formal al recorrido festivo.



El programa, desarrollado por los talleristas de los centros comunitarios junto a vecinos y vecinas, trabajó durante meses en la elaboración de más de 80 piezas decorativas realizadas con materiales recuperados, integrando creatividad, participación comunitaria y un enfoque de responsabilidad ambiental. Distintas áreas municipales acompañaron el proceso para su montaje final.

En el Paseo de las Rosas se habilitaron cuatro puntos instagrameables, diseñados especialmente para que familias y visitantes puedan sacarse fotografías y disfrutar del ambiente navideño.



La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó el fuerte sentido colectivo del trabajo realizado. “Cada adorno, cada luz y cada espacio intervenido refleja el esfuerzo conjunto de talleristas, voluntarios y equipos municipales. Queremos que las familias vivan la Navidad en la ciudad, que recorran estos espacios y sientan que Ushuaia brilla gracias al trabajo de todos y todas.”

Desde la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios detallaron que el taller de reciclado comenzó en septiembre y reunió a vecinos, vecinas y talleristas en la construcción de un paseo navideño que se extendiera desde el Paseo de las Rosas hasta la Plaza San Martín y la peatonal, integrando también el Cartel de Ushuaia. La recolección, limpieza y preparación de materiales aportados por instituciones y por la Secretaría de Ambiente permitió producir escenografías fotográficas y dispositivos ornamentales en toda la zona intervenida.

El trabajo se articuló con la Secretaría de Cultura y Educación, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial —que colaboró en la logística y el traslado de elementos— y la Secretaría de Ambiente, que aportó materiales y realizó intervenciones en sectores verdes y arbolado.

La Municipalidad continuará desarrollando actividades vinculadas a la celebración navideña durante todo diciembre, fortaleciendo espacios de encuentro, disfrute y participación comunitaria.