COMENZÓ LA MAGIA: EL MUNICIPIO ENCENDIÓ EL PASEO NAVIDEÑO

Las intervenciones se realizaron en la calle San Martín —entre Juan Manuel de Rosas y 25 de Mayo—, el Paseo de las Rosas, el sendero interno hacia el Cartel de Ushuaia y el sector del Árbol de Navidad, donde tendrá lugar el tradicional encendido que dará inicio formal al recorrido festivo.
El programa, desarrollado por los talleristas de los centros comunitarios junto a vecinos y vecinas, trabajó durante meses en la elaboración de más de 80 piezas decorativas realizadas con materiales recuperados, integrando creatividad, participación comunitaria y un enfoque de responsabilidad ambiental. Distintas áreas municipales acompañaron el proceso para su montaje final.
En el Paseo de las Rosas se habilitaron cuatro puntos instagrameables, diseñados especialmente para que familias y visitantes puedan sacarse fotografías y disfrutar del ambiente navideño.
La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó el fuerte sentido colectivo del trabajo realizado. “Cada adorno, cada luz y cada espacio intervenido refleja el esfuerzo conjunto de talleristas, voluntarios y equipos municipales. Queremos que las familias vivan la Navidad en la ciudad, que recorran estos espacios y sientan que Ushuaia brilla gracias al trabajo de todos y todas.”
Desde la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios detallaron que el taller de reciclado comenzó en septiembre y reunió a vecinos, vecinas y talleristas en la construcción de un paseo navideño que se extendiera desde el Paseo de las Rosas hasta la Plaza San Martín y la peatonal, integrando también el Cartel de Ushuaia. La recolección, limpieza y preparación de materiales aportados por instituciones y por la Secretaría de Ambiente permitió producir escenografías fotográficas y dispositivos ornamentales en toda la zona intervenida.
El trabajo se articuló con la Secretaría de Cultura y Educación, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial —que colaboró en la logística y el traslado de elementos— y la Secretaría de Ambiente, que aportó materiales y realizó intervenciones en sectores verdes y arbolado.
La Municipalidad continuará desarrollando actividades vinculadas a la celebración navideña durante todo diciembre, fortaleciendo espacios de encuentro, disfrute y participación comunitaria.