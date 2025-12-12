CANALS: “VIVIMOS TIEMPOS MUY DIFÍCILES EN LOS QUE ES INDISPENSABLE REFORZAR EL DIÁLOGO POLÍTICO E INSTITUCIONAL”

Rio Grande 13/12/2025.- La ceremonia de jura del flamante Ministro Jefe de Gabinete estuvo encabezada por el Gobernador Gustavo Melella acompañado de la Vicegobernadora Mónica Urquiza. Se llevó a cabo en el salón del IPRA en Río Grande.

Tras prestar juramento este viernes como nuevo Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals trazó un diagnóstico complejo sobre la situación económica y social de Tierra del Fuego, delineando además lo que será su agenda inmediata: sostener los lazos institucionales.

“No es que se vienen tiempos difíciles: son los que estamos viviendo”, afirmó el flamante Jefe de Gabinete al reconocer que amplios sectores de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia “la están pasando mal desde lo económico, pero también desde lo social”. En esa línea, planteó que el principal desafío será reconstruir relaciones y apuntalar un entramado social deteriorado, en coordinación con Municipios, Concejos Deliberantes, Legislatura y el Gobierno Nacional.

En ese sentido, el funcionario consideró indispensable reforzar el diálogo político e institucional y detalló que ya mantuvo conversaciones con legisladores, senadores y diputados de La Libertad Avanza, así como con representantes del PJ, Somos Fueguinos y otras espacios políticos.

“Nunca hay que romper el diálogo”, insistió Canals que también destacó conexiones abiertas con Nación pese a las diferencias públicas.

Del mismo modo, ponderó la importancia de restablecer el diálogo con los Intendentes aunque sostuvo que “el diálogo institucional no se ha cortado ni con los Intendentes, ni con los diferentes sectores y actores de la Provincia”.

“Obviamente que por cuestiones políticas puede haber alguna diferencia, pero en lo institucional hay un diálogo maduro, y aunque existan diferencias siempre compartimos una única visión que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Provincia”, resaltó.

El Jefe de Gabinete aseguró que su premisa es “nunca romper ni cortar el diálogo y restablecer lazos institucionales”.

De la ceremonia de jura participaron además Ministros, Secretarios; Legisladores y Concejales de Río Grande, así como representantes de fuerzas de seguridad; Veteranos de Guerra de Río Grande y medios de comunicación.