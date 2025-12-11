Balance del 2025 en el pais y en Tierra del Fuego, más negativo imposible.

Rio Grande 11/12/2025.- No es fácil, hacer un balance de este 2025 que, nos ha golpeado tan duramente en todos los aspectos, vamos a tratar de resumir, de qué manera la economía atravesó a todos los sectores de la sociedad, y cual es el futuro de una sociedad devastada por recortes, persecuciones, agresiones, y la desidia de un gobierno nacional que no logró, que el pais mejore, que los trabajadores tengas salarios, dignos o que los jubilados puedan llegar a fin de mes.

Los números son irrefutables, no hay un solo indicador que, haya sido positivo para el ciudadano de a pie, solo se benefició a los grandes empresarios, inversores extranjeros que no llegaron y un alo de corrupción que salpico hasta el propio Milei, sin que se hayan dado explicaciones.

Milei no ha podido dar una sola conferencia de prensa, las notas que ha otorgado están arregladas de antemano, selecciona a quien lo entrevistara y es mucho peor porque hay quienes se prestan a este juego de mentiras y promesas incumplidas, que hoy están a la vista.

Casos como la estafa Libra, las coimas de Karina Milei, en ANDIS, Administración Nacional de Discapacidad por el 3% que se hizo viral, la relación pública con el narcotráfico, concretamente Fred Machado, era el financista del eyectado diputado Espert, de Lorena Villaverde tambien relacionada y rechazada por el Senado porque su pliego era un prontuario.

En lo económico, el gobierno nacional desfinanció a las provincias, suspendió toda obra pública, recortó jubilaciones, fundió a las universidades, quitó medicamentos oncológicos, para VIH y vacunas para enfermedades que habían desaparecido, como sarampión, viruela, hepatitis o sífilis, como en nuestra provincia, si a eso le sumamos los antivacunas, aunque suene brutal, están dejando morir seres humanos o condenándolos a muerte con esta política sanitaria donde nadie da explicaciones. Como por ejemplo que pasó con el Fentanilo contaminado que provocó la muerte de 160 personas y tambien se hizo silencio.

La derecha mas rancia ha gobernado estos dos últimos años y los resultados son catastróficos, 17.000 empresas desaparecieron, un promedio de casi 30 por día, más de 260.00 personas perdieron su trabajo en el sector privado formal, esto generó que más de 4 millones se conviertan en monotributistas pasando a la informalidad y precarización laboral.

La pobreza tiene un dato crucial, el 72% de la sociedad económicamente activa, cobra menos de 1 millón de pesos, los salarios perdieron un 32% de su poder adquisitivo, esto implica unos 300 mil pesos menos que la canasta básica, esto es ser pobre y estamos hablando de trabajadores pobres. La indigencia tambien se mantiene alta al igual que la pobreza.

Para la casi totalidad de las provincias, el gobierno nacional tuvo la más brutal política de recortes de los últimos 40 años, recorto todos los programas, desde educativos hasta los de vivienda, la coparticipación y transferencias discrecionales, Tierra del Fuego perdió solamente este año, 50.000 millones de pesos y le generó un déficit de 83.000 millones. Hay que decir que esta provincia no mantiene dialogo con el gobierno nacional, no adhirió al RIGI que no es un delito, pero no ha habido inversiones de ningún tipo, solo en hotelería y en Ushuaia y el gobierno fueguino no fue convocado a participar de ninguna reunión o acuerdo para que se le envíen los fondos que, por ley les corresponden.

Esto ha provocado una crisis sin antecedentes, solo comparable a lo ocurrido en 2001, mas de 10 mil empleos perdidos en 2 años, desaparición de 203 empleadores, sin respuestas oficiales, sin aportar soluciones y a la espera de un milagro. Hoy no hay política de producción o desarrollo, no hay reconversión de la matriz productiva y Tierra del Fuego, se encamina a un grave problema en enero de 2026 cuando se quiten definitivamente los aranceles a los teléfonos celulares importados, lo que los especialistas califican como el tiro de gracia a la economía provincial.

Solamente con los 1700 despidos en el sector de las electrónicas, dejaron de circular 1500 millones de pesos mensuales en Rio Grande. Las textiles han desaparecido, en definitiva, esta provincia ha sido una de las 11 provincias mas castigadas por los libertarios y es de publico conocimiento que los electos como Coto, Graciania, Zelser , Pauli o Monte de Oca van a levantar la mano a todo lo que proponga Milei, por lo que nuestra suerte está echada.

Esta, la provincia mas grande del pais y centro geográfico de argentina, es la que tiene mayor cantidad de empleados públicos por cada 1000 habitantes, 121, la mayor cantidad de habitantes endeudados con tarjeta de crédito, 55.000 y tambien tiene la legislatura con la mayor cantidad de asesores del pais, con un 36% de pobres.

No es precisamente un buen panorama y a futuro pinta peor, pero silenciarlo y esconderlo es lo que mejor les sale y asi nos va. Tierra del Fuego en particular y Argentina en general se encamina al peor fin de ciclo de un gobierno que no solo nos ha endeudado por mas de un siglo, sino que ha destruido el tejido social y castigado a lo más débiles de una manera perversa, niños, niñas, adolescentes, discapacitados y enfermos son su objetivo.

La inflación lo que tampoco pudieron solucionar.

Rubro Aumento acumulado Contexto Carne ~15% Suba moderada, muy por debajo de la inflación general. Combustibles +170% o más Ajustes mensuales y aplicación de impuestos postergados; el precio final en surtidor se multiplicó casi 3 veces. Transporte ~85% Impactado por el costo del combustible y ajustes tarifarios; el Índice de Costos del Transporte (FADEEAC) acumuló +34% en 2025, sumado a fuertes subas en 2024.

Los servicios el aumento es brutal Aumento 2024 Aumento 2025 Acumulado 2024–2025 Electricidad ~500% 2,8–3,8% ~600% (x6) Gas natural ~500% 2,4–2,8% ~500% (x5)

Aquí, hay que destacar que los salarios están congelados desde 2023, con un techo de homologación de entre el 1,5 y el 2%, con salarios mínimos que aumentaron entre 6 mil y 7.300 pesos para Tierra del Fuego.

El balance obviamente que es negativo y si hay alguien que haya mejorado su situación en estos dos años, que me lo haga saber asi lo público.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar