Audio Video: GOBIERNO INAUGURÓ EL PASEO DEL MUELLE “MINGO GUTIERREZ” EN RÍO GRANDE

Rio Grande 13/12/2025.- El acto, encabezado por el Gobernador Gustavo Melella, marcó la apertura de un espacio multifuncional en el antiguo muelle del barrio AGP, diseñado para potenciar la identidad local y el encuentro comunitario. El salón principal lleva el nombre del recordado periodista e historiador “Mingo” Gutiérrez.

Con una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento a la identidad fueguina, se inauguró este viernes el “Paseo del Muelle”, una terminal socio-cultural y productiva ubicada en el antiguo muelle del barrio AGP de esta ciudad. El evento, tuvo como eje central un sentido homenaje a la figura del periodista, historiador y referente cultural Oscar “Mingo” Gutiérrez, fallecido en octubre pasado.

Acompañaron el evento la vicegobernadora Mónica Urquiza; el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia; autoridades provinciales; municipales; concejales; legisladores; familiares y amigos de “Mingo” Gutiérrez; emprendedores locales, Veteranos de Malvinas y representantes de diversas instituciones.

El nuevo espacio, concebido como un punto de encuentro para artesanos, productores y la comunidad en general, busca fortalecer las raíces locales y ofrecer una plataforma para el desarrollo de emprendedores.

Durante el acto, se descubrió una placa y se realizó el desate de cintas que dio por inaugurado el “Salón Oscar ‘Mingo’ Gutiérrez”, nombre que recibió el salón principal del paseo. Asimismo, se entregó a su familia la Resolución N° 0644/2025, que declara de interés cultural esta denominación, en reconocimiento a su invaluable aporte a la memoria histórica y al desarrollo comunitario de Tierra del Fuego.

El Gobernador Gustavo Melella encabezó el reconocimiento, recordando a Gutiérrez como un pilar fundamental de la cultura local. “Mingo representa ese periodista, ese hacedor de cultura que tenía una gran sensibilidad”, expresó Melella. “Era muy incisivo en sus preguntas, pero con un respeto tremendo. Río Grande, la provincia, le debe mucho. Nos ayudaba a recordar de dónde venimos, cómo nació nuestra ciudad, en tiempos de barro, baldíos y mucho más frío. Mingo fue parte de esa historia, pero es parte del presente y es parte del futuro también”.

“Este lugar – continuó el Gobernador – es especial. Desde la época de Fabiana Ríos peleábamos por recuperar este espacio para la ciudad, para los productores, para los emprendedores. Hoy es una realidad”.

En su discurso, el Mandatario provincial destacó el rol estratégico del “Paseo del Muelle” como apoyo concreto al sector emprendedor. “Ser artesano, manualista, es ser emprendedor. Es hacer lo que a uno le gusta con todo el corazón, pero para vivir también. Y es ahí donde tiene que estar el Estado acompañando, como en este lugar”, afirmó.

Melella contextualizó la inauguración en un escenario económico complejo: “Vivimos un momento muy duro, donde las medidas nacionales no ayudan. Por eso se nos cierran industrias, baja el turismo. En estos momentos de crisis es donde más aflora el espíritu emprendedor de nuestra provincia. El ser emprendedor de Tierra del Fuego es mucho más difícil que en cualquier otro lado, porque tenés un mercado acotado y todo cuesta más. Pero los emprendedores que tenemos son únicos, le ponen ganas, corazón y calidad”.

“Río Grande es una ciudad emprendedora. Tierra del Fuego es la provincia del emprendimiento, de la cultura, y eso nadie nos lo va a quitar”, concluyó con fuerza.

Marcial Gutiérrez, hijo de “Mingo” y el compositor Guillermo Triviño, amigo cercano, fueron los encargados de dirigir unas sentidas palabras que recorrieron la vida y el legado del homenajeado, destacando su papel crucial en la construcción de la identidad riograndense y fueguina. El acto finalizó con un emotivo homenaje musical a cargo de Triviño.

Asimismo, la emprendedora local Lorena Frutos tomó la palabra para agradecer la concreción de este espacio, subrayando la oportunidad y el impulso que representa para todos los productores de la zona.

El “Paseo del Muelle” se erige así como un símbolo dual: por un lado, un faro que mantiene viva la memoria y el legado cultural de un referente indispensable como “Mingo” Gutiérrez; por otro, un instrumento activo de desarrollo económico local, diseñado para que los fueguinos y fueguinas puedan mostrar y comercializar sus productos, tejiendo comunidad y proyectando la identidad provincial hacia el futuro.