ATE Tierra del Fuego: Estado de Alerta y Movilización junto a sindicatos municipales de Ushuaia

Ushuaia 10/12/2025.- Las organizaciones sindicales manifestaron una profunda preocupación ante la falta de remisión de fondos de coparticipación por parte de la provincia a la ciudad.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informaron que, en conjunto con los demás sindicatos Municipales de la ciudad de Ushuaia, se encuentra en estado de alerta y movilización.

En un comunicado lanzado de forma conjunta con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), con el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), con el Sindicato del Personal Jerárquico (SPJ), con el Sindicato de Empleados del Estado Municipal y Provincial (SEMUP), con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y con la Asociación Sindical de Empleados y Obreros Municipales de la ciudad de Ushuaia (ASEOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fueguina compartió un texto con el contexto en el que se da la medida.

A continuación, el texto completo:

“Los sindicatos con representación en el ámbito municipal de Ushuaia reafirmamos nuestro compromiso histórico con el diálogo, el consenso y el respeto institucional. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de velar por los derechos de nuestras trabajadoras y trabajadores, de las familias que representamos y de cada sector productivo y social de la provincia”.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la falta de remisión de fondos de coparticipación por parte de la provincia. Esta situación no puede naturalizarse ni continuar en el tiempo”.

“No puede existir discrecionalidad ni demoras que afecten el normal funcionamiento del municipio, el pago de los salarios, la prestación de servicios esenciales ni la continuidad de la obra pública, que sostiene empleo y dinamiza la economía local. Del mismo modo, es imprescindible evitar cualquier atraso que ponga en riesgo el pago del aguinaldo, un derecho fundamental para miles de familias fueguinas”.

“Reclamamos con firmeza la apertura inmediata del debate por una Ley de Goteo que garantice previsibilidad en la transferencia de fondos y ponga fin a la incertidumbre permanente”.

“Defender lo que le corresponde a Ushuaia es defender la autonomía municipal, el equilibrio institucional y la responsabilidad compartida de todos los actores para preservar la paz social”.