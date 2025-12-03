ASÍ SERÁ LA FIESTA MUNICIPAL DEL ENCENDIDO DEL ARBOLITO

Rio Grande 03/12/2025.- El Municipio de Río Grande dio a conocer el cronograma completo de actividades que se realizarán en el marco de este tradicional evento que, cada año, reúne a la comunidad en una jornada colmada de música, alegría y diversión.

Las propuestas comenzarán a las 15:30 horas de este domingo 7 de diciembre en el predio del BIM 5, con una amplia oferta deportiva y recreativa que incluye el cierre de las escuelitas deportivas municipales. También participarán los equipos del BIM 5, quienes brindarán actividades lúdicas para las infancias y compartirán chocolatada y tortas fritas con el público. Además, habrá carros gastronómicos, stands y espacios especialmente preparados para niñas y niños, como la Juegoteca.

A las 16:30 horas se abrirá el escenario artístico con C Baila Cumbia, seguido por Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol. Estas bandas locales acompañarán la tarde con todo su ritmo, en la previa del esperado show principal.

El momento más destacado llegará a las 19 horas con la presentación de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país, que ofrecerá un espectáculo imperdible para celebrar junto a las familias riograndenses el cierre del año.

Finalizado su show, y en la antesala del tradicional Encendido del Arbolito, la noche continuará con Dj Topo, Machete y la querida Banda Municipal de Música acompañada por artistas invitados. A las 00:30 comenzará el After, a cargo de Dj Rastamari, Harry Dj y Leo Garrido, para que las vecinas y vecinos sigan disfrutando.

Durante toda la jornada, el Municipio dispondrá de un amplio operativo de seguridad y postas sanitarias para garantizar el desarrollo seguro de todas las actividades.

Con este multitudinario encuentro, el Municipio de Río Grande invita a toda la comunidad a vivir una noche llena de música, alegría y espíritu navideño, para compartir en familia y con amigos la magia de las fiestas de fin de año.