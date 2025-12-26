ASAP el organismo que preside Paulino Rossi, el vacío informativo desde hace dos años: El detalle de lo que no informaron sobre el brutal recorte a nuestra provincia.

Rio Grande 26/12/2025.- ASAP visibiliza el ajuste nacional, pero deja a actores locales (como IPIEC, universidades y medios) la tarea de narrar el impacto concreto en Tierra del Fuego. Esto genera un vacío informativo: la provincia aparece en cuadros comparativos, pero sin un análisis profundo de cómo el recorte nacional repercute en su economía y finanzas. Para periodistas y analistas locales, este vacío abre espacio para producir informes propios que traduzcan el ajuste nacional a la realidad fueguina. Lo mas llamativo es que esta asociacion está presidida por el Contador Paulino Rossi, acido critico del gobierno provincial junto con el Contador Luis Capelano, Presidente de la Comisión del Convenio Multilateral que es el organismo que regula la distribución del impuesto sobre los ingresos brutos entre provincias, es Iintegrante del Tribunal de Cuentas de la provincia donde pérmanece de licencia desde hace 4 años sin que se lo haya reemplazado, actualmente se encuentra desde hace 4 años en CABA donde permanecera hasta 2029. Aqui el informe que no presentó ASAP, los perjuicios que provocó en la provincias el brutal recorte de fondos, en salud, educación, transferencias no automaticas, coparticipación, asistencia tecnica y a pymes, los perjudicados y los que dicen que apoyan el plan de exterminio de la derecha.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ha publicado al menos dos informes específicos sobre Tierra del Fuego: uno sobre la ejecución presupuestaria provincial (junio 2022) y otro sobre la situación previsional (septiembre 2023.

La filial de la ASAP en Patagonia Sur tiene sus oficinas en Rio Grande Av. 9 de Julio 831 piso 2 oficina 3, pero, casualmente no ha presentado ningún informe sobre la situación fiscal de la provincia a pesar del brutal recorte de ingresos de origen nacional y Rossi, ha llegado a calificar a Tierra del Fuego, como una provincia socialista, quizá este apego a las políticas de derecha, hagan que los informes sobre el daño ocasionado por Milei a nuestra provincia se retrasen en su aparición.

Es muy llamativo que desde que asumió Milei no se haya presentado ningún informe sobre la catastrófica situación fiscal de nuestra provincia donde el recorte supero el 80% de los fondos de origen nacional, perjudicando a docentes, salud, asistencia social, transporte y programas de asistencia técnica. Los municipios fueguinos sufrieron un recorte del 90 % pasando de 700 millones en 2023 a 70 millones en 2024.

La coparticipación se recortó un 13,2%

POR SI NO LES LLEGÓ LA INFORMACIÓN LE PUBLICAMOS UN DETALLE DE LOS RECORTES SUFRIDOS POR TIERRA DEL FUEGO, LA SEGUNDA MAS PERJUDICADA DEL PAIS POR LA POLITICA DE MILEI.

Transferencias discrecionales (no automáticas): Caída del 84,8% en 2024 respecto de 2023. Ejemplo: Asistencia Técnico Financiera pasó de $771 millones en 2023 a $70 millones en 2024 . Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): de $3.005 millones en 2023 a $182 millones en 2024 . En enero 2024, el recorte llegó al 98% interanual .

Comparación nacional: Tierra del Fuego fue la segunda provincia más afectada por el recorte, junto con La Pampa y detrás de Corrientes. El ajuste se intensificó en el primer semestre de 2024, con pagos casi nulos de fondos no automáticos.



Lectura estratégica

El ajuste fue , con una reducción de casi la totalidad de los fondos discrecionales y una caída significativa en la coparticipación. Impacto directo: Educación: fuerte reducción del FONID. Finanzas provinciales: menor asistencia técnica y financiera. Programas sociales y alimentarios: virtual desaparición de transferencias.

Tierra del Fuego quedó entre las provincias más castigadas por la estrategia de superávit fiscal del gobierno nacional. Riesgo institucional: La provincia depende más que nunca de su propia recaudación y de la administración de recursos locales, lo que tensiona la relación con municipios y sectores productivos.

En síntesis: el recorte real de fondos nacionales a Tierra del Fuego en los últimos dos años fue superior al 80% en transferencias discrecionales y más del 13% en automáticas, afectando educación, asistencia financiera y programas sociales.

Sector Fondos afectados Magnitud del recorte Impacto directo Educación Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) -94% (de $3.005 millones en 2023 a $182 millones en 2024) Reducción de salarios docentes complementarios, tensión gremial, riesgo de calidad educativa Finanzas provinciales Asistencia Técnico Financiera -91% (de $771 millones en 2023 a $70 millones en 2024) Menor capacidad de cubrir déficit y financiar programas locales Coparticipación automática Transferencias por ley -13,2% en términos reales (enero 2024 interanual) Menor liquidez para municipios y servicios básicos Programas sociales Alimentarios y asistencia directa Virtual desaparición (recorte >95%) Aumento de presión sobre municipios y ONGs para cubrir necesidades Salud Programas nacionales de apoyo Reducción drástica (sin continuidad de fondos discrecionales) Menor financiamiento para campañas y equipamiento Municipios Transferencias discrecionales Caída superior al 90% Dificultad para sostener obras públicas y servicios locales Pymes y comercio Programas de apoyo productivo Recorte casi total Falta de financiamiento para sostener empleo y competitividad

Informes de ASAP sobre Tierra del Fuego Ejecución presupuestaria provincial – Junio 2022 Analiza recursos, gastos y resultados financieros de la provincia.

Incluye coparticipación a municipios y situación de deuda pública.

Forma parte de la serie de informes de ejecución presupuestaria de todas las provincias argentinas. Informe previsional – Septiembre 2023 Evalúa las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.

Concluye que Tierra del Fuego tiene el haber previsional promedio más alto del país (aprox. $412.993 en abril 2023).

Arriba la pagina oficial de ASAP, cuyo presidente de la filial Tierra del Fuego es el Contador Paulino Rossi y aparece como, Director Ejecutivo, Claudio Blanco y como Director de Análisis Fiscal, Luis Capellano. Lectura estratégica Cobertura limitada: ASAP no publica informes mensuales sobre Tierra del Fuego, sino estudios puntuales dentro de sus relevamientos nacionales.

ASAP no publica informes mensuales sobre Tierra del Fuego, sino estudios puntuales dentro de sus relevamientos nacionales. Temáticas clave: Transparencia y ejecución presupuestaria. Sistema previsional y sostenibilidad fiscal.

Impacto local: Estos informes son utilizados por periodistas, académicos y funcionarios para evaluar la gestión financiera provincial y compararla con otras jurisdicciones. En síntesis: ASAP publicó al menos dos informes relevantes sobre Tierra del Fuego (2022 y 2023), centrados en presupuesto y previsión social. Cuadro comparativo entre los hallazgos de ASAP y los informes locales del IPIEC (Panorama Económico Provincial), para ver cómo se complementan y qué diferencias narrativas aparecen?