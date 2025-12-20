Análisis de la situación del Mercado de Trabajo: datos al tercer trimestre 2025: La desocupación bajo al 6,6%

Argentina 20/12/2025.- El análisis del tercer trimestre de 2025 confirma una dinámica contradictoria en el mercado laboral argentino. Una leve mejora en los indicadores de desocupación y empleo que se produce en un contexto de deterioro generalizado de la calidad del trabajo.

Si bien la tasa de desocupación se redujo a 6,6%, este resultado responde fundamentalmente al crecimiento de la informalidad y del cuentapropismo de subsistencia, fenómenos que no son capturados como desempleo por la metodología estadística pero que reflejan una profunda precarización. La creación neta de empleo (238.000 puestos) estuvo dominada en un 85% por ocupaciones informales, impulsando la tasa de informalidad del 42,6% al 43,3% y consolidando una estructura laboral más vulnerable.

La creación neta de empleo en el período interanual se dio en un contexto de precarización estructural de la fuerza laboral. Este proceso se refleja en la caída de la proporción de trabajadores asalariados (del 73,1% al 71,9% de los ocupados) y, simultáneamente, en el aumento del cuentapropismo (del 23,3% al 24,5%), un fenómeno asociado a menudo a la subsistencia y la baja cobertura social.

Las brechas estructurales se mantienen: las mujeres jóvenes (14 a 29 años) continúan siendo el grupo más afectado, con una tasa de desocupación del 12,7%, casi el doble del promedio nacional. En contraste, los varones de 30 a 64 años registran el menor nivel (4%), evidenciando una segmentación que combina factores de género y edad.

La presión global sobre el mercado de trabajo mostró una reducción (5,9%), explicada por caídas en la subocupación y en la búsqueda de empleo entre quienes ya trabajan. Sin embargo, esta disminución puede interpretarse no solo como una menor necesidad de empleo adicional, sino también como un desaliento encubierto ante la escasez de oportunidades de calidad, en un escenario donde el empleo registrado en el sector privado continúa contrayéndose.

Fuente:CEPA