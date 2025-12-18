Ampliación del ejido urbano de Ushuaia: ¿Negocio inmobiliario o mayor recaudación sin planificación, temas a analizar?.

La ampliación del ejido urbano de Ushuaia en 13 mil hectáreas está siendo cuestionada porque, aunque se presenta como una medida de desarrollo y acceso a tierras, distintos referentes advierten que sin planificación puede transformarse en un gran negocio inmobiliario, con riesgos ambientales y sociales.

Contexto del proyecto

La Legislatura de Tierra del Fuego debate la ampliación del ejido urbano de Ushuaia en unas 13.000 hectáreas , lo que representa un incremento del 565% respecto de las actuales 2.300 hectáreas.

El proyecto busca extender la ciudad hacia Lago Escondido y Almanza, zonas de alto valor ambiental y turístico.

, zonas de alto valor ambiental y turístico. La iniciativa fue impulsada por el legislador Juan Carlos Pino y está en discusión en comisiones de la Legislatura.

Críticas y advertencias

Fundación Ushuaia XXI : su presidente, Daniel Lovece, señaló que la magnitud y el apuro del proyecto “ponen en riesgo el futuro de la ciudad” y que sin planificación seria se repetirían errores pasados.

Se advierte que la ampliación podría favorecer especulación inmobiliaria, generando loteos sin infraestructura adecuada y presionando sobre áreas naturales sensibles.

El proyecto también se vincula con otros temas de alto impacto económico, como el traspaso de áreas petroleras de YPF a Terra Ignis, lo que refuerza la percepción de intereses empresariales detrás.

Argumentos a favor

Se plantea que la ciudad necesita crecer para dar respuesta a la demanda de tierras y viviendas .

El proyecto se presenta como una oportunidad de desarrollo urbano y económico, con posibilidad de nuevas inversiones y expansión de servicios.

Se prevé que la decisión final incluya un referéndum popular, lo que daría legitimidad democrática.

Conclusión

La ampliación del ejido urbano de Ushuaia en 13 mil hectáreas puede ser vista como una oportunidad de desarrollo o como un negocio inmobiliario, dependiendo de cómo se gestione.

Si se hace con planificación, infraestructura y participación ciudadana , puede responder a necesidades reales de vivienda.

, puede responder a necesidades reales de vivienda. Si se hace sin control, puede derivar en especulación inmobiliaria, afectando el ambiente y generando desigualdad en el acceso a la tierra.

Fuentes:– Debate legislativo Minuto Fueguino – Proyecto crucial.

matriz de riesgos (ambientales, sociales, económicos) sobre esta ampliación Sería una herramienta muy útil para analizar si predomina el desarrollo urbano o la especulación inmobiliaria.