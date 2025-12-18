Ampliación del ejido urbano de Ushuaia: ¿Negocio inmobiliario o mayor recaudación sin planificación, temas a analizar?.

La ampliación del ejido urbano de Ushuaia en 13 mil hectáreas está siendo cuestionada porque, aunque se presenta como una medida de desarrollo y acceso a tierras, distintos referentes advierten que sin planificación puede transformarse en un gran negocio inmobiliario, con riesgos ambientales y sociales.
Contexto del proyecto
- La Legislatura de Tierra del Fuego debate la ampliación del ejido urbano de Ushuaia en unas 13.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 565% respecto de las actuales 2.300 hectáreas.
- El proyecto busca extender la ciudad hacia Lago Escondido y Almanza, zonas de alto valor ambiental y turístico.
- La iniciativa fue impulsada por el legislador Juan Carlos Pino y está en discusión en comisiones de la Legislatura.
Críticas y advertencias
- Fundación Ushuaia XXI: su presidente, Daniel Lovece, señaló que la magnitud y el apuro del proyecto “ponen en riesgo el futuro de la ciudad” y que sin planificación seria se repetirían errores pasados.
- Se advierte que la ampliación podría favorecer especulación inmobiliaria, generando loteos sin infraestructura adecuada y presionando sobre áreas naturales sensibles.
- El proyecto también se vincula con otros temas de alto impacto económico, como el traspaso de áreas petroleras de YPF a Terra Ignis, lo que refuerza la percepción de intereses empresariales detrás.
Argumentos a favor
- Se plantea que la ciudad necesita crecer para dar respuesta a la demanda de tierras y viviendas.
- El proyecto se presenta como una oportunidad de desarrollo urbano y económico, con posibilidad de nuevas inversiones y expansión de servicios.
- Se prevé que la decisión final incluya un referéndum popular, lo que daría legitimidad democrática.
Conclusión
La ampliación del ejido urbano de Ushuaia en 13 mil hectáreas puede ser vista como una oportunidad de desarrollo o como un negocio inmobiliario, dependiendo de cómo se gestione.
- Si se hace con planificación, infraestructura y participación ciudadana, puede responder a necesidades reales de vivienda.
- Si se hace sin control, puede derivar en especulación inmobiliaria, afectando el ambiente y generando desigualdad en el acceso a la tierra.
Sí, la ampliación del ejido urbano de Ushuaia en 13.000 hectáreas incluye justamente las zonas que mencionadas
- Puerto Almanza y la Ruta J: el proyecto contempla extender el ejido hacia toda esa franja costera del Canal Beagle, un área de gran valor turístico, pesquero y ambiental.
- La cordillera y áreas naturales: se incorporan sectores de montaña que hoy son considerados de alto valor ecológico y paisajístico.
- Centro invernal Cerro Castor: queda dentro del nuevo ejido, lo que abre interrogantes sobre el impacto en la explotación turística y posibles desarrollos inmobiliarios asociados.
- Costa del Beagle: toda la línea costera hasta Almanza estaría bajo jurisdicción urbana, lo que genera preocupación por la presión inmobiliaria y la falta de planificación ambiental.
Implicancias estratégicas
- Ambientales: riesgo de urbanización en áreas de alta fragilidad ecológica (bosques nativos, humedales, costas).
- Sociales: posibilidad de loteos y especulación inmobiliaria que no necesariamente resuelvan el déficit habitacional.
- Económicas: valorización de tierras cercanas a atractivos turísticos (Cerro Castor, Beagle, Almanza) que podrían beneficiar a desarrolladores privados más que a la comunidad.
- Políticas: el debate legislativo incluye la idea de un referéndum popular, pero hay críticas por la falta de estudios técnicos previos.
En síntesis: la ampliación no es solo un tema de “crecimiento urbano”, sino que abarca zonas estratégicas de turismo, producción y ambiente, lo que explica por qué muchos actores lo ven como un potencial negocio inmobiliario si no se acompaña de planificación seria y control ciudadano.
La municipalidad de Ushuaia apunta a cobrar impuestos por todo ese espacio de ampliación del ejido urbano.
La ampliación del ejido urbano de Ushuaia en 100.000 hectáreas no solo implica un cambio territorial, sino también jurisdiccional y fiscal.
Qué significa en términos impositivos
- Ejido urbano = jurisdicción municipal: al incorporarse nuevas tierras al ejido, esas superficies pasan a estar bajo la administración de la Municipalidad de Ushuaia.
- Tributos municipales aplicables:
- Impuesto inmobiliario municipal / tasa de tierras fiscales.
- Tasa de servicios municipales (recolección, alumbrado, mantenimiento).
- Derechos de construcción y habilitación comercial en caso de desarrollos inmobiliarios o turísticos.
- Objetivo declarado: el municipio argumenta que la ampliación busca ordenar el crecimiento y dar respuesta a la demanda de tierras. Sin embargo, al quedar dentro del ejido, toda actividad económica o propiedad registrada deberá tributar al municipio.
Debate actual
- Críticas: organizaciones sociales y ambientales señalan que la medida puede derivar en un negocio inmobiliario encubierto, ya que el municipio tendría potestad para cobrar impuestos y habilitar loteos en zonas de alto valor (Almanza, Cerro Castor, Costa del Beagle).
- Riesgo: que la ampliación se traduzca en una fuente de recaudación fiscal más que en una política de acceso a la tierra.
- Defensores del proyecto: sostienen que el municipio necesita ampliar su base territorial para financiar servicios y obras en áreas donde hoy hay ocupación informal o actividad turística sin tributos locales.
CONCLUSION
- La conclusión es que conociendo el paño, hay que ser muy cauteloso a la hora de analizar y plantear un proyecto de estas características. Teniendo en cuenta lo que quedará dentro de del ejido, como son el centro invernal Cerro castor, toda la ruta escénica «J» que conecta con Puerto Almanza y es un verdadero paraíso, donde ya hubo que poner un destacamento policial para evitar el ingreso de materiales de construcción debido a los intrusamientos y desmonte que se provocaron, arruinado un paisaje único.
- El asentamiento de pescadores mas austral del mundo y centro de atención de los medios nacionales e internacionales por sus atractivos naturales, tambien quedará dentro del ejido urbano de Ushuaia, como tambien la incipiente industria de la producción de mejillones y otros emprendimientos que podrían generarse
- Es de destacar que el Municipio de Ushuaia no puede mantener los servicios básicos como pavimento, y aun esta distribuyendo agua en camiones, la urbanización de la capital fueguina es un desorden y es impensable que quiera hacerse cargo de casi media isla, en un estado de crisis económica, producida, entre otras cosas, por la política nacional que ha recortado todo envio de fondos a la provincia y asistencia a los municipios.
- A priori el proyecto parece descabellado en este momento.