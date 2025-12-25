Alejandra Arce: proyectos con mirada social y de género en Río Grande

Rio Grande 24/12/2025.- La concejala del bloque Provincia Grande, Dra. Alejandra Arce, consolidó durante su gestión una agenda legislativa marcada por la inclusión, la innovación administrativa y la respuesta a problemáticas comunitarias urgentes. Sus iniciativas, aprobadas en el Concejo Deliberante, reflejan un compromiso con la equidad y la modernización del Estado municipal.

Registro de comedores y merenderos

Uno de los proyectos más significativos fue la creación del Registro Municipal de Comedores y Merenderos, que busca reconocer y fortalecer el trabajo de quienes sostienen la alimentación de cientos de familias en situación de vulnerabilidad. La ordenanza otorga formalidad y respaldo institucional a espacios comunitarios que hasta ahora funcionaban con recursos propios y voluntarios.

Centro Integral de la Mujer

Arce también impulsó la ordenanza que dio origen al Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias”, un espacio destinado a la atención, acompañamiento y promoción de políticas de género. La iniciativa se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en la ciudad, ofreciendo un ámbito de contención y asesoramiento.

Fondo de emergencias habitacionales

En respuesta a las necesidades de familias afectadas por incendios, catástrofes naturales u otras contingencias, la concejala promovió la creación del Fondo de Prevención, Atención y Apoyo Económico en Emergencias Habitacionales. Este mecanismo permite brindar asistencia inmediata y evitar que las crisis se transformen en situaciones de abandono.

Innovación administrativa

Con una mirada puesta en la modernización del Estado, Arce presentó la ordenanza que obliga a la digitalización de planos de obra, agilizando trámites y reduciendo la burocracia en la gestión municipal.

Visibilización de problemáticas sociales

Además, acompañó proyectos de interés comunitario como el reciclaje y compostaje, y la 1° Jornada de Salud Mental Comunitaria e Inclusión Social, iniciativas que buscan instalar debates y prácticas transformadoras en la sociedad riograndense.

Una gestión con sello social

La trayectoria de Alejandra Arce en el Concejo Deliberante se caracteriza por la perspectiva de género, la atención a sectores vulnerables y la innovación institucional. Su elección como Vicepresidenta Primera del cuerpo legislativo en diciembre de 2025 reafirma el reconocimiento a una labor que combina sensibilidad social con capacidad de gestión.

Fuente: Concejo Deliberante de Rio Grande