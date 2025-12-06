A Caputo no le alcanzó con endeudar dos gestiones y ahora endeudará a la que viene: lanza bono en dólares hasta 2029 y busca frenar la caída de reservas

El gráfico deja claro que:

Macri incrementó fuertemente la deuda y la exposición externa.

incrementó fuertemente la deuda y la exposición externa. Fernández estabilizó pero no logró reducir significativamente.

estabilizó pero no logró reducir significativamente. Milei muestra una baja nominal y estadística, aunque con mayor dolarización y vulnerabilidad externa.

La nota publicada ayer por El Economista muestra que Caputo vuelve a endeudar a Argentina ahora hasta la próxima gestión.

La Argentina volverá a emitir deuda en dólares: el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un nuevo bono a 4 años, denominado BONAR 2029N, con cupón del 6,5% anual, pagadero en dólares y bajo ley local. Según explicó, la colocación permitirá financiar parte de los vencimientos inmediatos y avanzar en la estrategia oficial de recomponer reservas. «Es un dato importantísimo«, destacó en América 24.

Caputo aseguró que los fondos obtenidos servirán para cubrir «una parte» del pago previsto para el 9 de enero, cuando el Tesoro deberá afrontar unos US$ 4.300 millones. «La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas«, afirmó, al remarcar que el Gobierno busca sostener la acumulación de divisas como ancla para la baja del riesgo país y de las tasas locales.

Tras el anuncio, los bonos argentinos mostraron subas promedio del 0,4%, mientras que el riesgo país retrocedió 14 puntos hasta ubicarse en torno de los 620 puntos básicos. El comunicado oficial señaló que, en un contexto de compresión de tasas, el Tesoro inicia «una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central«.

El BONAR 2029N pagará intereses semestrales y amortizará el 100% del capital al vencimiento, el 30 de noviembre de 2029. La licitación se realizará el 10 de diciembre entre las 10 y las 15, con liquidación el 12 de diciembre, y contará con un tramo no competitivo (hasta US$ 50.000) y otro competitivo sin tope. Las órdenes deberán presentarse a través de agentes registrados en la CNV.

Economía confirmó que lo recaudado se destinará a cancelar parcialmente los vencimientos de los Bonar 30 y Bonar 29. Recordó, además, que enero de 2026 concentra un fuerte compromiso de deuda por US$ 4.300 millones, correspondiente a bonos bajo legislación internacional surgidos de la reestructuración. El Gobierno apuesta a que esta colocación permita sostener la acumulación de reservas y fortalecer la transición hacia un financiamiento más estable.

Con información de www.lalicuadoratdf.com.ar y el Economista.